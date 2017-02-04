04.02.2017 14:15:21

Burhaniyeli çiftçilere eğitim semineri

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediyenin öncülüğünde çiftçilere eğitim semineri verildi. Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları, bütüncül mücadelenin hedefleri, ilkeleri ve yararlarını anlattı.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediyenin öncülüğünde çiftçilere eğitim semineri verildi. Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları, bütüncül mücadelenin hedefleri, ilkeleri ve yararlarını anlattı.Burhaniye Belediyesi Meclis Salonunda verilen seminerde çiftçilere; bütüncül mücadelenin hedefleri, ilkeleri, yararları, stratejileri, bitki koruma ürünleri ve kayıtları ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca, üretici kayıt defteri, reçeteye tabi ürünlerin listesi, tarım ilaçlarının nasıl kullanılması gerektiği ve olumsuz durumlar karşısında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Tarım ilaçlarının insan vücuduna etkileri, güvenlik önlemleri, yetkili bitki ofisleri, zirai mücadelede kullanılan makinelerin özellikleri, hasat öncesi kalıntı denetim programları hakkında da ayrıntılı bilgiler verildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Kaan Erözmen, Ziraat Mühendisleri Feride Baş ve Handan Yağcıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı semineri, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, Meclis Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, Mahalle Muhtarları ve çiftçiler izledi. Belediye Başkanı Necdet Uysal, konuşmacılara teşekkür ederken, yapılacak Reşitköy Barajının çiftçilerin gelirini artıracağını söyledi.