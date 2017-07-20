20.07.2017 08:11:56

Burhaniye şeker otu üretim merkezi oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Emekli Albay Selahattin Güvenç, 10 yıl önce 20-30 fide ile başladığı Paraguay menşeli stevia (şeker otu) üretiminde, yıllık 100 bini geçerken, önümüzdeki yıl da yaklaşık 14 milyon fide üretmeyi planlıyor. Şeker otunun diyabet ve obezite ile mücadelede önemli olduğunu belirten Güvenç, stevianın kuru yaprağının şekerden 25 kat daha tatlı olduğunu söyledi.

Selahattin Güvenç, Çoruk Mahallesi yakınlarında kurduğu seralarda stevia fidesi üretimine başladı. Geçtiğimiz yıl 40 bin fide üreten Güvenç, bu yıl 120 bin rakamına ulaştı. Yurdun değişik yerlerine fide gönderen Selahattin Güvenç'in hedefi önümüzdeki yıl üretimi 14 milyona çıkarmak. Stevianın şeker hastaları ve obezite ile mücadelede umut olduğunu anlatan Selahattin Güvenç, "10 senedir stevia üretimine başladık. 20-30 fide ile başladığımız üretim her yıl arttı. Şu anda, üretimimiz 100 binin üzerine çıktı. Stevianın bu şekilde üretiminin süratle artması dolayısıyla halkın umut ışığı oldu. Obezite için en önemli olan stevia, ülkemiz için de çok güzel bir döviz kaynağı olacaktır. Halkımız basın yoluyla ne kadar sağlıklı ne kadar faydalı olduğunu öğrendi. Gıda maddelerinde kullanılmaya başlandı. Onun için bu ürünle gurur duyuyoruz.



Geçen yıl 40 bin civarında fidan üretimine rağmen, bu seneki üretimimiz 120 bin civarında oldu. 2018 yılı için sadece Anadolu Holdingin 2 bin 500 dönümlük arazisi için 12 milyon 500 bin adet fide üreteceğiz Diğer çiftçilerimiz için de 1-1,5 milyon daha üretim yapmayı planlıyoruz. Stevianın kuru yaprağı, şeker pancarından elde ettiğimiz şekerden 25 kat daha tatlı. Ekstratı çıkarıldığında ise şekerden 300 kat daha tatlı. Bu tabi sanayi tipi üretimde kullanılacak. Bu şu demektir. Diyabetliler için artık şeker özlemi bitmekte. Aynı zamanda kalorisi sıfır olduğu için de obezite ile mücadelede ilk sırayı almaktadır" dedi.