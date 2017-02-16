16.02.2017 16:12:52

Burhaniye'de üniversiteliler köy okuluna sosyal aktiviteler sınıfı kazandırdı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Aktiviteler ve Havacılık Kulübü tarafından Pelitköy Halit Selçuk İlkokuluna, yaptırılan 'Sosyal Aktiviteler Sınıfı' düzenlenen törenle açıldı.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Aktiviteler ve Havacılık Kulübü tarafından Pelitköy Halit Selçuk İlkokuluna, yaptırılan 'Sosyal Aktiviteler Sınıfı' düzenlenen törenle açıldı.Törene Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ve Belediye Meclis Üyesi Sevda Padem ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Sınıfın açılış kurdelesini iki öğrenci ile birlikte kesen Kaymakam Hüseyin Öner, "Bilgi Üniversitesi böyle bir projeyi bu okulumuza uygun görmüş. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle projelerin başka okullarımızda da uygulanmasını bekliyoruz" dedi.Bilgi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dilek Koymat da,"Geldiğimizde boş sınıf vardı. Öğrencilerin, fen dersini, sosyal bilgiler dersini ve matematik dersini işleyebilecekleri oyunlar getirdik. Öğrencilerin dinlenebileceği alan oluşturduk. Bütün okullarda olması gereken bir sınıf. Başardığımızı düşünüyorum. 20 kişilik bir ekiple geldik. Üniversitelilerin, geldikleri en alt basamak olan ilkokul, ortaokul öğrencilerine hediye etmek üzere bir sınıf oluşturduk. Hiç daha önce bir benzeri olmayan, hiçbir yerden çalıntı olmayan, 20 öğrencinin herkesin emeğinin olduğu sosyal aktiviteler sınıfını oluşturdukOkul Müdürü Bülent Dükancı da,"İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Aktiviteler ve Havacılık Kulübüne, okulumuza kazandırdıkları bu etkinlik sınıfı için çok teşekkür ediyoruz. 80 kişilik öğrencimiz buradan yararlanacak. Çok yararlı olacağına inanıyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum"Okulun öğrencilerinden Ecrin Sütçüoğlu'da,"Ağabeylerimize ve ablalarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizi mutlu ettiler. Bizi bilgisayara kavuşturdular." dedi. Arda Ger ise," Oyun sınıfımızı çok beğendik. Bizi çok mutlu ettiler. Onun için ablalarımıza ve ağabeylerimize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.