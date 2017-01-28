29.01.2017 12:54:59

Burhaniye'de Halit Karaca, Yeni Cami imamı oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İsmail Çoban'ın ayrılmasıyla boşalan Yeni Mahalle Cam İmamlığına Halit Karaca atandı. Dursunbey'den gelen Karaca görevine başlarken, kısa sürede cemaatin sevgisini kazandı.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İsmail Çoban'ın ayrılmasıyla boşalan Yeni Mahalle Cam İmamlığına Halit Karaca atandı. Dursunbey'den gelen Karaca görevine başlarken, kısa sürede cemaatin sevgisini kazandı.İlçeye yabancı olmadığını anlatan 33 yaşındaki İmam Halit Karaca, görevini en iyi şekilde yapmak için gayret göstereceğini söyledi. Havran'ın kırsal Küçükşapcı mahallesinden olan Halit Karaca, 1997 yılında Burhaniye Kuran Kursunda okuduğunu anlattı İmam Halit Karaca'nın mahalleli tarafından çok sevildiğini anlatan Yeni Mahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Osman Tınmaz'da, cami cemaatinin oldukça kalabalık olduğunu söyledi.