29.01.2017 18:58:00

Burhaniye'de deve güreşlerini 10 bin kişi izledi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen geleneksel deve güreşleri büyük ilgi gördü. Arenadaki güreşleri Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır ile siyasi parti başkanları ve tüm sivil toplum örgütü başkanları ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi izledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen geleneksel deve güreşleri büyük ilgi gördü. Arenadaki güreşleri Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır ile siyasi parti başkanları ve tüm sivil toplum örgütü başkanları ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi izledi.Burhaniye'deki güreşlere Antalya, Ayın, Çanakkale ve İzmir yörelerinde de develer katıldı. 196 devenin arenaya çıktığı güreşlerde büyük heyecan yaşandı. Kıran kırana yapılan güreşler büyük ilgi gördü. Dereceye giren develerin sahiplerine Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç tarafından kupaları verildi. Burhaniye güreşlerinin geleneksel hale geldiğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Bugün çok güzel bir havada güreşleri izledik. Daha önceleri bu güreşlerin merkezi Aydın tarafı idi. Ancak, son yıllarda bu merkez Kuzey Ege'ye doğru kaydı. Burhaniye'nin yanı sıra Havran, Edremit, Gömeç ve Ayvalıkta da güreşler yapılmaktadır. Bu güreşlerin kökeninde hayvan sevgisi bulunmaktadır Hayvan sevgisi olmazsa bu güreşler yapılmaz. Ben, bu güreşlerin gençlerimizin hayvan sevgisini pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyorum" dedi. Deve ve Devecilik Kültürü Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya da, "Deve güreşleri çok güzel bir kültürdür. Burhaniyeliler, bu kültürü yaşatıyorlar. Bunun için Belediye Başkanımız Necdet Uysal ve Dernek Başkanımız Tunay Yanbakan'a teşekkür ediyorum. Çok güzel bir havada güzel bir katılımla güreşler yapıldı. Burada görev alan urgancılar için eğitimler verip sertifika veriyoruz. Urgancıların iyi seçilmesi lazım. Urgancılar iyi seçilmezse aksilikler olmaktadır" dedi. Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan ise, "Burhaniye'de şampiyonlar ligini yaptık bugün. Çok güzel güreşler oldu. Güreşlerimize Antalya'dan, İzmir'den Çanakkale'den Aydın'dan Balıkesir'den katılan tüm deveci arkadaşlara ve seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bize büyük destek olan Belediye Başkanımız Necdet Uysal'a çok teşekkür ediyorum. Bu gün çok güzel güreşler oldu" dedi.