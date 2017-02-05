05.02.2017 14:40:14

Burhaniye'de 3 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında 3 uyuşturucu satıcısını yakaladı. 1 kilo 500 gram kubar esrarla yakalanan şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında 3 uyuşturucu satıcısını yakaladı. 1 kilo 500 gram kubar esrarla yakalanan şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, önceki gece yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Bahadınlı yolunda bir otomobilin zeytinliklerin içine girmesi üzerine takibe başladı. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirilirken, R.A., A.A. ve F.Y. isimli şahıslar kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlılar, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, esrarın Yaylacık ve Korucaoluk mahallelerinden temin edildiği tahmin ediliyor.