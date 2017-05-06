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Burhan Kuzu: Yeni bir partiye kimse sıcak bakmaz
07.05.2017 10:58:58

Burhan Kuzu: Yeni bir partiye kimse sıcak bakmaz

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 'AK Parti'nin eski topları yeni bir parti kuracak' söylentileriyle ilgili, 'Yeni bir partiye kimse sıcak b

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "AK Parti'nin eski topları yeni bir parti kuracak" söylentileriyle ilgili, "Yeni bir partiye kimse sıcak bakmaz. Ben ihtimal vermem. Akıllı bir adam parti kurmaz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, referandum sonrası siyasi atmosfer, FETÖ-PKK mücadelesi ve yeni parti kurulacak iddiaları gibi birçok kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Burhan Kuzu'nun Mustafa Arıdoru'nun sorularına verdiği cevaplar:

- AK PARTİ VE MHP İTTİFAKI İLE GİDİLEN REFERANDUM SÜRECİNDE, 1 KASIM SEÇİMLERİ İLE KIYASLADIĞIMIZ ZAMAN, ORTAYA ÇIKAN SONUCU VE OY ORANLARINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Bu benim 40 yıldır savunduğum bir model. Ömrümü verdim bu işe. Bir defa vatandaş muhalefet cephesi tarafından korkunç korkutuldu. Hep yalan üzerine bina edildi. Korku propagandası yapıldı. Vatandaşa kestirmeden diktatörlük geliyor, meclis kapanıyor, muhtarlıklar kapatılacak gibi bunlar ciddi olarak vatandaşta yankı yaptı ve algı buldu. İlk kez ben bir yalanın bu kadar para ettiğini gördüm. Adam sirkesini, biz gerçek organik balımızı zor sattık. Az bir fiyatla sattık. Tablo bu. Böyle olmamalıydı. Dolayısıyla MHP tabanı da bundan ürkmüş olabilir, AK Parti tabanında bundan çekinmiş olabilir. Ve sonuç olarak bize MHP'den de oy geldi ama bunun oranı hakkında söylemek doğru olmaz. Çünkü bilmiyoruz. Ama ben sahada biliyorum ki kimi yerlerde AK Parti değil MHP seçmeni verdi.

- CHP'NİN REFERANDUM SONUÇLARINA İTİRAZI SÜRÜYOR. BİRÇOK MECRAYA SEÇİMLERİN İPTALİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU. BUNLARI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Anayasa diyor ki YSK kararı kesindir. Başka mercilere gidilemez. Şimdi durum böyleyken yapılması gereken yurt dışına bunu götürmemeli. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Ben referanduma bakamam diyor. Şimdi ben bakamam dediğine göre bunu tekrar oraya götürmenin bir anlamı yok. Birleşmiş Milletlere gideceği yönünde de tuhaf bir söylenti var. O daha garip. Başımıza taş yağacak. Bir de UEFA'ya gitsin. Bir orası kaldı.

- CHP'DE YENİ BİR YAPILANMA ORTAYA ÇIKAR MI?

Her seçimden sonra CHP'de bir kımıldama bir atraksiyon başlıyor. Bir partinin içine çok müdahale etmek istemem. Tabii bu başarısızlıkların bir faturası olur. Onu da bir kenara yazmak lazım. Son günlerde genel kongre olsun gibi bir tartışmalar yine yapılıyor CHP içerisinde. Benim onlara tavsiyem oraya buraya gitmek yerine yeni sistem geldi buna göre hazırlık yapsınlar. Kendi içinde yeni bir lidere gider mi gitmez mi o başka bir şey tabii.

- "AK PARTİ'NİN ESKİ TOPLARI YENİ BİR PARTİ KURACAK" DEDİKODUSUNA NE DERSİNİZ?

Böyle bir şey olacağını sanmam. İhtimal vermiyorum. Çünkü bu arkadaşlarla aynı çatı altında beraber çalıştık. Siyasette parti kurmak zaman, zemin ve rüzgâr meselesi. AK Parti'nin bittiği bir yerde ancak yeni bir hareket başlatırsan tutar. AK Parti'nin hâlâ böylesine yüzde 50'lilere varan oyunun olduğu durumda ben parti kurarım başarılı olurum dediğin zaman sen başarılı olamazsın. Ama ne yaparsın yüzde 5-6 götürürsün, o da bizden gider ordan burdan gelir sadece bizim hükûmet olmamızı zorlaştırmış olur başka da bir şeye yaramaz. Buna da vatandaş herhâlde sıcak bakmaz. Ben ihtimal vermem. Akıllı bir adam parti kurmaz.

- SİNCAR VE KARAÇOK OPERASYONU SONRASI TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ BİR SÜRECE GİRİLDİ DİYEBİLİR MİYİZ?

PKK, Sincar'ı yeni bir Kandil yapmak istiyor. Arkasında da muhtemelen Amerika falan var. Zaten PKK Avrupa ürünü bir örgüt. O yüzden de çözüm sürecinden bir sonuç alınamadı, alınamaz. Çünkü bunların tasmaları, ipi bu köpeklerin yabancıların elinde. Ona göre hareket ediliyor. Şimdi Sincar'a PKK yerleşmeye çalışıyor. Türkiye bu operasyonlara devam edecek. Bölgede yeni bir oluşumu asla müsaade etmeyecek.

- BİR YANDAN FETÖ OPERASYONLARI SÜRÜYOR. SON OLARAK MAHREM İMAMLARINA YAPILAN BASKIN VAR. BUNUNLA MÜCADELE HANGİ BOYUTA TAŞINIR?

Ahtapot gibi bir şey. Bu alçaklar kadar kendini gizleyen başka bir mahluk görmedim ben. Korkunç bir şey. Böyle bir teşkilat nasıl kurulur bütün dünyayı nasıl sarmış, nasıl becermişler bu işi? Bu sadece FETÖ'nün yapacağı bir iş değil. Her tarafa sızmış vaziyetteler. Şuana kadar ciddi temizlikler yapıldı, halen devam ediyor. Bunlar tabi devam edecek, son yapılanlar da öyle. Bu mücadeleden dönüş yok. Hangi devlet, hükümet gelse bunu yapmak zorunda.
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