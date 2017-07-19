19.07.2017 15:49:02

Burhan Kuzu: Allah'a havale ediyorum!

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı kabine değişikliğinde yer almayan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 'Siyasetin adaleti yok. Allah'a havale ediyorum' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşme sonrası kabinedeki değişiklikleri açıkladı. Buna göre, kabine içerisindeki 5 bakanın yeri değişti, 6 yeni isim kendine kabinede yer buldu. 15 bakan da yerini korudu.

Kabine değişikliği sonrası Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Twitter üzerinden Burhan Kuzu'ya "Olsun be Burhan Hocam" yazdı. Kuzu, Dede'nin bu mesajına "Ersoy, siyasetin adaleti yok. Ne yapayım. Allah'a havale ediyorum" diye yazarak cevap verdi.