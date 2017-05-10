10.05.2017 17:43:31

Burhan Kayatürk'ten kandil mesajı

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Kayatürk, yayımladığı mesajda, kandil gecelerinin gönül dünyasına ışık tutan, kalpleri ısıtan, insanları birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını arttıran müstesna geceler olduğunu belirtti. Kayatürk, "Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti ile tecelli ettiği, lütuf kapılarını ardına kadar araladığı, günahlarımızı affettiği, ibadetlerimizi kat be kat mükafatlandırdığı Berat Kandili, aynı zamanda insanlar arasındaki dargınlıkları giderip, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için bir fırsattır. Yeryüzünü nimetleriyle donatan Rabbimizin verdikleri karşısında Yaradan'a daha derin bir şükran imkanı bulacağımız bu özel gecede inanıyorum ki inananlar derin bir vicdani muhasebe yapacak, Rablerinin rızasını kazanma arzusunu içinde barındıracaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Hakk'ın engin merhametinin ve bağışlayıcılığının en hissi şekilde hissedildiği mübarek Berat Gecesi'nin tüm vatandaşlarımıza ve İslam alemine merhamet, kardeşlik, huzur ve birliktelik getirmesini gönülden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.