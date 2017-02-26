26.02.2017 20:27:57

Burdur'daki silahlı kavga

Restoran sahibinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Burdur'da restoran işletmecisi Zeynel Karakurt'un öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur Gölü kenarında restoran işleten Karakurt'u (47) iş yerinin önünde tartışma üzerine tabancayla öldürdükleri iddiasıyla aranan M.Y, G.A, ve A.Ş. Burdur Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde saklandıkları yerde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

İş yerinin önünde dün otomobildeki kişilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Karakurt'a, tartışmanın büyümesi üzerine araçtakiler tarafından silahla ateş açılmıştı. Ağır yaralanan Karakurt, ambulansla kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.