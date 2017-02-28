28.02.2017 10:00:54
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Merkez: 10.00-17.00 Çatağıl Köyü İnsuyu Mevkisi
Ağlasun: 10.00-17.00 Mamak Köyü Çayır mevkisi
Yeşilova: 10.00-15.00 Salda Köyü Orman Plajı Mevkisi
Burdur'da planlı elektrik kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ile Ağlasun ve Yeşilova ilçelerinde 02 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ile Ağlasun ve Yeşilova ilçelerinde 02 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Merkez: 10.00-17.00 Çatağıl Köyü İnsuyu Mevkisi
Ağlasun: 10.00-17.00 Mamak Köyü Çayır mevkisi
Yeşilova: 10.00-15.00 Salda Köyü Orman Plajı Mevkisi