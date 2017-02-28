28.02.2017 10:00:54

Burdur'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ile Ağlasun ve Yeşilova ilçelerinde 02 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ile Ağlasun ve Yeşilova ilçelerinde 02 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;Merkez: 10.00-17.00 Çatağıl Köyü İnsuyu MevkisiAğlasun: 10.00-17.00 Mamak Köyü Çayır mevkisiYeşilova: 10.00-15.00 Salda Köyü Orman Plajı Mevkisi