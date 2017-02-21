21.02.2017 09:21:36

Burdur'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 23 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 23 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;Merkez: 02.00-05.00 Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Taşar Sokak, Mercan Sokak, Kemal Sunar Sokak, Mimar Sinan Caddesi, Genç Osman Caddesi, Badem Sokak, Muratpaşa Caddesi, Armağan İlci Mahallesi, Topçu Sokak ve Defne Sokak