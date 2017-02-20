20.02.2017 09:08:06

Burdur'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Altınyayla ilçesinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Altınyayla ilçesinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe, mahalle ve köy şu şekilde;Merkez: 09.00-16.30 Ovacık Köyü ve Beşkavak Köyü ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşterilerAltınyayla: 11.00-15.00 Ballık Köyü, Kaymakçı ve Bel Mahalleleri ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler