10.02.2017 10:09:15

Burdur'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez, Ağlasun ve Bucak ilçelerinde 12-13 ve 14 Şubat tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez, Ağlasun ve Bucak ilçelerinde 12-13 ve 14 Şubat tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.12 Şubat Pazar günü elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;Tefenni: 09.00-17.00 Kır, Esentepe, Yokuş, Yenice, Pazar, Zafer, Fatih ve Eşeler MahalleleriMerkez: 02.00-06.00 Armağan İlci Mahallesi Nene Hatun Caddesi, Serdaoğlu Caddesi, Defne Sokak, Yayla Sokak, Topçu Sokak, Cıvlaz Camii Sokak, Muratpaşa Caddesi ve Yaşar Doğu CaddesiBucak: 09.00-16.00 Ürkütlü Köyü ve tarımsal sulama aboneleri13 Şubat Pazartesi günü elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;Merkez: 02.00-05.00 Aydınlıkevler, Şirinevler, Bozkurt Mahallesi Güleryüz Sokak, Fedakar Sokak ve Kolu Kısa SokakAğlasun: 09.00-16.00 Başköy Köyü Eynazlı Mahallesi14 Şubat Salı günü elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;Ağlasun: 10.00-16.00 Bala Mahallesi, Kıraç Mahallesi, Çınar Mahallesi (kısmi) ve Başköy Köyü