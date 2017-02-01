01.02.2017 09:01:11

Burdur'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez, Yeşilova ve Karamanlı'da 3 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez, Yeşilova ve Karamanlı'da 3 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle ve köyler şu şekilde;Merkez: 02:00 - 06:00 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile bu hattan enerji alan özel trafolarKaramanlı: 09:00 - 17:00 Manca, Kağılcık, Bademli, Mürseller, Kılavuzlar, Kayalı, Kemer ilçesine bağlı Yakalar Köyü, Belenli Köyü ve bu hattan enerji alan özel trafolarYeşilova : 10:00 - 13:00 Başkuyu Köyü