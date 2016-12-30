30.12.2016 10:47:20

Burdur'da okullara kar tatili

Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

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Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.Burdur Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur'a bağlı Altınyayla, Çavdır ve Gölhisar ilçelerinde taşımalı sistemle eğitim veren okulları 1 gün süreyle tatil etti. Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla, Çavdır ilçelerinin tamamı, Gölhisar İbecik, Elmalıyurt, Yeşildere taşıma merkezi okullar 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. İl merkezi ve diğer ilçelerimizde kar yağışının artması dolayısıyla farklı bir durumun oluşması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" denildi.