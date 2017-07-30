30.07.2017 11:21:53

Burdur'da ekmek yaparken çıkan yangın 6 evi kül etti

Tefenni ilçesine bağlı Başpınar köyünde kadınlar ekmek yaparken sıçrayan kıvılcımların büyümesi ile çıkan yangında 6 ev yandı.



İddiaya göre, Başpınar köyünde Osman Özdemir'e ait evde kadınlar ekmek yaptığı sırada etrafa sıçrayan kıvılcımların büyümesiyle yangın çıktı. Yangın başladığı esnada 90 yaşındaki Halil Arık'ın cenazesini kaldırmak üzere mezarlıkta bulunan erkekler, kadınların çığlıklarıyla evlerine koştu. Yangın bitişikteki 5 eve daha sıçradı. Hortumlarla ve kovalarla yangına müdahale eden köylüler, itfaiyeye de haber verdi. Köye gelen Burdur, Tefenni, Karamanlı ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen vatandaşlara ise 112 ekipleri tarafından olay yerine müdahale edildi.





