24.02.2017 13:10:12

Burcu Çağlayan davasında tahliye

Manken Burcu Çağlayan'ın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2010 yılında balkondan düşerek ölmesiyle ilgili davada 2 ay önce tutuklanan İ.T'nin tahliyesine, tutuksuz yargılanan M.E. hakkında konulan adli kontrolün kaldırılmasına karar verildi.Evli ve 1 çocuk annesi manken Burcu Çağlayan, 24 Temmuz 2010 tarihinde sabaha karşı iş adamı İ.T.'nin Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki evinin balkonundan elektronik mağazasının terasına düşerek öldü. 3 yıl süren soruşturma sonunda Burcu Çağlayan'ın balkondan atılarak öldürüldüğü iddiasıyla İ.T. ile M.E. hakkında Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İ.T., serbest bırakıldıktan sonra ortadan kayboldu. Hakkında yakalama kararı bulunan İ.T., geçtiğimiz aralık ayında mahkemeye gelerek ifade verdi. Suçsuz olduğunu savunan İ.T. 25'inci duruşmada ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.Davanın 26'ncı duruşması Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davaya tutuklu sanık İ.T. ile tutuksuz sanık M.E. ve avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, İ.T. ve M.Ç.'nin ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istedi.Mahkeme heyetinden tahliye kararıMahkeme heyeti daha sonra delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak tutuklu sanık İ.T.'nin tahliyesine, M.E. hakkında istenen tutuklama talebinin ise reddine karar verdi. Heyet ayrıca, M.E. hakkında konulan adli kontrolün de kaldırılmasına karar verildi. Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.