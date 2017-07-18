18.07.2017 10:50:49

Burak Yılmaz yuvaya dönüyor

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz'la görüşerek prensipte anlaştı. Kulüp, şimdi bonservisini almak için Çin ekibi Beijing Guoan'la pazarlık yapacak.

Trabzonspor'da transfer gündeminin bir numarası Burak Yılmaz ile İstanbul'da gizli bir görüşme gerçekleşti. Sabah'ın detaylarına ulaştığı görüşmeye başkan Muharrem Usta, asbaşkan Ahmet Çubukçu, Burak Yılmaz ve menajeri katıldı.

YÖNETİM ÇİN'E GİDİYOR

Daha önce yapılan ön anlaşmanın detaylarının masaya yatırıldığı görüşmede, oyuncuya Trabzonspor'a gelmek için yaptığı fedakarlık ve istek dolayısıyla teşekkür edildi. Ardından transfere resmiyet kazandırılması için Beijing Guoan Kulübü ile görüşmek üzere bir yöneticinin Çin'e gitmesi kararlaştırıldı. Bu görüşmede aktif rol almak istediğini dile getiren Burak Yılmaz, "Kulübümle yapılacak görüşmeye ben de katılmak ve onları ikna etmek istiyorum" dedi.

KRAL YUVASINA GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'da 2009-2012 arasında 2,5 yıl forma giyen Burak Yılmaz, 93 maçta 58 gole imza atarken, bordomavili forma altında bir kez gol krallığı sevinci yaşadı.