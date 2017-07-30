30.07.2017 20:50:53

Burak Yılmaz Trabzonspor'a geri mi dönüyor?

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, futbolcu Burak Yılmaz'ın transferinin 2 Ağustos'a yetiştirileceğini söyledi.

Trabzonspor'un 50. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'da taraftarlara seslenen başkan Muharrem Usta, Burak Yılmaz transferinin bittiği müjdesini verdi.

"Burak Yılmaz yeniden Trabzonspor'da" diyen Muharrem Usta şöyle konuştu;

İnşallah transfer 2 Ağustos'taki şenliklere yetişecek. Salı ya da Çarşamba, iki-üç gün içerisinde görünen o ki hep beraber mutlu olacağız. Hepimizin arkasında doya doya koşacağı takımı, hepimizin özlediği Trabzonspor'u sizlere izlettirmenin çabası içerisindeyiz"