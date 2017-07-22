22.07.2017 13:45:56

Burak Yılmaz'ın fiyatı belli oldu

Çin ekibi Beijing Guoan, Burak Yılmaz için 5 milyon euro istedi. 4 milyon euroyu gözden çıkaran Trabzonspor, transferi bitirmek üzere.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz ile her konuda anlaşmaya vardıktan sonra Çin kulübüyle de temaslarını iyice hızlandırdı.

Beijing Guoan'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli öneren Karadeniz ekibi, Çinliler'in 5 milyon euroda ısrar etmesi üzerine teklif yükseltti. Yönetim son rakamı 4 milyon euroya kadar çıkardı ve beklemeye başladı. Ersun Yanal'ın "Mutlaka transfer edilsin" dediği Burak Yılmaz'ın, Çin kulübünden alacaklarını da istemediği öğrenildi.

32 yaşındaki Burak Yılmaz'ın "Trabzonspor'da oynamak istiyorum" ısrarı üzerine başkan Usta'nın 4 milyon euronun üzerine biraz daha çıkmayı hedeflediği ve bunu Burak'ın kendisine de söylediği ifade edildi.