01.03.2017 10:40:13

Burak Yılmaz evine geri dönüyor?

Çin'de Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz'ın Trabzonspor ile anlaşabileceği konuşuluyor.

50. yılında şampiyonluk ve güçlü bir kadro için kolları sıvayan Trabzonspor'un bombası eski kralı olacak... Burak Yılmaz'a tekrar bordo mavili formayı giydirmek için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, golcüye resmi teklifini iletti.

Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen 31 yaşındaki milli yıldızla görüşen bordo mavililer, ilk etapta istediği sonucu aldı. Burak Yılmaz sezon sonunda kesin olarak Çin'den ayrılacak.

SÖZ VERDİ

Trabzonspor'a prensipte söz veren ve sezon sonunda şartları ciddi şekilde masaya oturup görüşecek olan Burak Yılmaz, tekrar bordo mavili formayla Türkiye'de boy göstermeye sıcak bakıyor.