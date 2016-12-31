31.12.2016 23:30:08

Burak ve Selçuk'la birlikte Pendikspor'u satın mı alıyor ?

Pendikspor Başkanı Şerafettin Taştan, kulübün satılması ile ilgili çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, 'Pendikspor Pendiklilerin olar

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Pendikspor Başkanı Şerafettin Taştan, kulübün satılması ile ilgili çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Pendikspor Pendiklilerin olarak kalacaktır" dedi.Pendikspor Kulübü Başkanı Şerafettin Taştan imzalı yazılı açıklamada şöyle denildi:"Son günlerde yazılı ve görsel medyada Pendikspor Kulübü'nün satılması ile alakalı haberler yayınlanmakta. Konunun önemine binaen, kulübümüz tarafından kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Pendiksporumuz A takımı, altyapısı, teknik kadrosu, güçlü seyircisi ve yaklaşık 800 sporcusu ile 67 yıllık köklü bir tarihi Pendiklilerin desteği ile oluşturmuş bir takımdır. Modern tesisleri ile sporcularına güvenli bir ortam sunan kulübümüz, 2. ve 3. liglerdeki 91 takım içinden U16 ve U19 milli takımlarımıza futbolcu gönderen büyük ve köklü bir ailedir. 2016 yılı içerisinde bünyesine kattığı Pendik Ampute Futbol Takımı ile Ampute Futbol Süper Ligi'nde liderlik yarışı veren, ismini 700 bin nüfuslu şehrimizden alan Pendiksporumuz, Pendiklilerindir ve Pendiklilerin olarak kalacaktır."AS BAŞKAN ŞAHİNYILMAZ: "KONU YÖNETİM KURULUNUN KONUSU"Sosyal medyada yayılan "Ümit Davala, Cihan Haspolatlı, Yıldıray ve Hamit Altıntop'un Tuzlaspor'u almasından sonra Arda, Burak ve Selçuk da Pendikspor'u alıyor" haberine istinaden, kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Pendikspor As Başkanı Mustafa Şahinyılmaz da, "Konu yönetim kurulunun konusu, bizim transfer komitesi olarak bir sol açık ve bir forvet arayışımız var. Bu konuda kendileriyle görüşebiliriz" dedi.İsmi geçen futbolculara Pendikspor'da oynamak istedikleri takdirde görüşmeye davet eden Şahinyılmaz, diğer konularda ise topu yönetim kuruluna attı.