28.01.2017 18:54:03

Burak Tolunay Sekin, seremonide

İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaray-Akhisar Belediyespor mücadelesinde sarı-kırmızılı futbolcularla birlikte seremoniye çıktı.

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İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaray-Akhisar Belediyespor mücadelesinde sarı-kırmızılı futbolcularla birlikte seremoniye çıktı.İzmir'de yaşanan hain terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in davetlisi olarak Akhisar Belediyespor maçını izlemek için İstanbul'a gelmişti. Şehit polis memurunun oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaraylı futbolcularla birlikte Akhisar Belediyespor maçının seremonisine çıktı. Bilindiği gibi Galatasaray Kulübü, Burak Tolunay Sekin'in eğitim masraflarını üstlenmişti.