27.01.2017 11:50:51

Bünyan dostlarından Kaymakam Ömer Şahin'e hayırlı olsun ziyareti

Bünyan Dostları Grubu Derneği yeni atanan Kaymakam Ömer Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Bünyan Dostları Grubu Derneği yeni atanan Kaymakam Ömer Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Bünyan İlçesine Muş Bulanık ilinde görev yaparken son kararname ile atanan Ömer Şahin, Bünyan Dostları Grubu Derneğini faaliyetlerinden dolayı tebrik ederek kendisinin de faaliyetlere katılacağı sözünü verdi.Dernek Başkanı Şener Serim, "Sayın Kaymakamımızın ilçemize kalıcı eserler ve hayırlı işlere imza atmasını bekliyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.Sivil Toplum Kuruluşu olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. "dedi.Ziyaret sonunda Kaymakam Ömer Şahin'e Bünyan Dostları'nın yayınları hediye edildi.