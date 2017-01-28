28.01.2017 14:16:32

Bünyan Belediyesi engellilere meslek edindirecek

Bünyan Belediyesinin Anadolu Sakatlar Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Mesleki Eğitim Yoluyla Engelsiz Hayata' projesinin açılış töreni yapıldı.

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Bünyan Belediyesinin Anadolu Sakatlar Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Mesleki Eğitim Yoluyla Engelsiz Hayata' projesinin açılış töreni yapıldı.Kentte bir otelde yapılan açılış toplantısına, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç, Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nafiz Kahraman, AK Parti eski Milletvekili Havva Talay Çalış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı.Bünyan halısı da mesleki eğitim kapsamında120 engelli vatandaşa eğitim verilecek olan projeye dair bilgi veren Bünyan Belediye Başkanı Şinası Gülcüoğlu, "Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu düşünerek böyle bir projeyi hazırlama gereği duyduk. Avrupa Birliğinin devletimizle yaptığı çalışmaları takip edip projemizi hazırladık. Engellilerimizin sosyal yaşama daha kuvvetli bir entegrasyonla entegre edilmesi, öte taraftan yeteneklerinin ön plana çıkarılarak üretim alanına katkıda bulunmaları ve kendi yeteneklerini keşfederek kendi istihdamlarını diğer kamu ve kuruluşlarla birlikte ortak yapılacak çalışmalarla istihdam alanı oluşturmaları için bu projeyi başlattık. Diğer yandan bu proje ile hedeflediğimiz başka bir amaç ise gerçekten tarihi ve marka bir değer olan Bünyan'ımızın güzel halısının yeniden ulusal ve uluslararası marka değerine taşımaktı. Çok şükürler olsun ki bu projeyi bunca uzun ve zahmetli bir yoldan sonra kabulünü hep birlikte yaşıyoruz. Kasım ayında başlatmış olduğumuz proje kapsamında işitme engelli vatandaşlarımızla ilgili eğitim kısmı başladı. Bir Bünyan sevdalısı olarak böyle bir projenin başlamasından dolayı gurur duyuyorum." diye konuştu."Türkiye yeni anayasa ile ivme kazanacak"15 Temmuz'da Türkiye'nin ciddi bir badire atlattığını kaydeden Başkan Şinasi Gülcüoğlu, yeni anayasa ile Türkiye'nin beklediği büyüme ivmesine ulaşacağına inandığını ifade etti. Batının, büyüyen Türkiye'nin varlığını gördüğü için toplum mühendisliğine soyunduğunu dile getiren Başkan Şinasi Gülcüoğlu, "Millete efendiliğe kalkanlara karşı, millete hizmetkarlığa soyunanların yolunu açmak adına bende 'evet' diyor, bende 'varım' diyorum." şeklinde konuştu.Projenin ilçede başlaması dikkat çekiciAnadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç da, ilk kez il merkezleri dışında bir ilçede, engelli vatandaşlar için bu şekilde kapsamlı bir proje hazırlandığını belirtti. Bünyan Belediyesi'ne teşekkür eden Başkan Osman Kılıç, "Proje uygulama süresince işbirliği, açık ayrımcılık ve dışlanmaya karşı kişi hak ve özgürlüklerini inceleyen fırsat eşitliğini destekleyen bir yapı gözetmektedir. Bu projede engellilerin de bu ailenin bireyleri olarak görüldüğüne tanık olmaktayız. Bu nedenle projeye katkı sunan başta Bünyan Belediyemiz olmak üzere, tüm kurumlara teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.Proje kapsamındaki 6 ay sürecek olan eğitimler Mart ayından itibaren Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi ile ERÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO atölyelerinde gerçekleştirilecek.