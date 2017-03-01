01.03.2017 16:38:02

'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'

Abdurrahman Dilipak, bugün kaleme aldığı 'Yeni bir darbe mümkün mü?' başlıklı yazısında 'Bundan sonra da savaş da mümkün, terör de, darbe de...' diye yazdı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Sözlerine "Bakın, darbe, savaş ve terörü mümkün kılan bütün şartlar devam ediyor..." diyerek başlayan Dilipak, bu şartları şöyle sıraladı:



"Toprak-nüfus ilişkisi, nüfus-para ilişkisi, jeopolitik sorunlar, jeostratejik sorunlar, piyasa şartları, su ve mineral dağılımı, enerji kaynaklarının dağılımı gibi bütün sorunlar devam ediyor."



Dilipak şöyle devam etti:

Şunu aklımızdan çıkartmayalım, şeytan tatile çıkmayacak, bu gibi zamanlarda fazla mesai yapacak. Tek bir FETÖ de yok, tek bir BÇG de.. Kaldı ki, onlar da kolay kolay teslim bayrağı çekmeyecek. Bugün de, bundan sonra da savaş da mümkün, terör de, darbe de...



FETÖ YENİ BİR PLAN İÇİNDEYMİŞ...

FETÖ yeni bir darbe planı içindeymiş. O hasta bir adam. Şizofren ve megaloman.. Onun peşinden gidenler de aynı...



GELECEKTE FARKLI OLABİLİR

Biz hep sıcak savaş, soğuk savaş penceresinden bakıyoruz olaylara. Şu anda asıl belirleyici bu, geleceğin savaşları kansız, acısız olabilir.. Darbeler de öyle. Patlayıcılı silahlar artık patlayıcısız silahlara bırakacak. Lazer toplarını da geçin megatron bombası, patlayıcısı da yok mermisi de, saniyede 300.000 km hızla hedefini vuruyor, hem de yüzlerce KM'den... Nükleer silah, kimyasal silah, biyolojik silah yöntemleri de eskidi. Sanal silahlar ve savaşlar, sanal askerler gündemde.

Neyse, yani öyle savaş, terör ve darbeler hemen bitmeyecek. Bir şekilde devam edecek.. Bu FETÖ'den önce de böyleydi, FETÖ de bunun bir parçası, FETÖ'den, PKK'dan, BÇG'den sonra da devam edecek. Hem de daha sofistike, daha bilimsel, daha hi-tech! Ya da Post Tech! Bio Think-Tech.



GÜNÜMÜZDE İSE...

Günümüze dönecek olursak, Gezi, terör, suikast, canlı bomba, bomba yüklü araçlar, cezaevi isyanları, borsa manipülasyonları, uluslararası kamuoyunun har



REFEANDUMU BEKLİYORLAR

Hapishaneler, hapistekilerin yakınları, uyuyan hücreler, dışarıdaki unsurlar, yedektekiler, paralel yapılar, hepsi üzerinde planlar yapılıyor olsa gerek.. Ama önce şu referandum sonuçlarını bir görmeleri gerekiyor. Referandum öncesi ise, önce kendi tabanlarına umut vermeleri, motive etmeleri, onları harekete geçirmeleri gerek.. Tabi bu arada iktidara ve MHP'ye karşı salvoları devam edecek. Bunu yasal zeminde CHP, HDP ve Meral Akşener, ya da yurtta sulh hareketi üzerinden yapacaklar..



AK PARTİ İÇİNDEKİ ADAMLARI...



AK Parti içindeki kendi adamları üzerinden bir şey yapamıyorlar. Zaten de halkın üzerindeki toplumsal hassasiyet devam ediyor. Şimdi onu “Mağduriyet” tartışmaları ile tersine çevirmeye çalışıyorlar..



FAKAT ELİ BOŞ BEKLEMEYECEKLER

Evet, referanduma kadar eli boş beklemeyecekler, eğer bu süreçte bir fırsat elde edemezlerse, referandum sonuçlarına odaklanacaklar.. FETÖ davaları FETÖ için sinir bozucu. Görevden alınanların parasal imkânsızlıkları bu çevrelerde hükümete ve örgüte yönelik öfke sebebi. Örgüt sadece kendileri açısından risk oluşturan, itirafçı olmaları halinde örgüte zarar verebilecek olanlara yardım ulaştırmaya çalışıyor. Üzerinden örgütün mal varlığı ve hesabı olanlar ise deşifre olma korkusu ile örgütle para ilişkisi kurmaktan kaçınıyor.

Örgütün bir diğer operasyon alanı, kendilerini suret-i haktan göstererek, kendilerinden ayrılanları FETÖ'cü olmakla itham etmeleri. Hatta kendilerine karşı olanların FETÖ'cü olduklarına dair fabrikasyon belgeler-dedikodular üreterek sapla-samanı birbirine karıştırma çabaları. Zaten nerede ise bulaşmadıkları kişi ya da kuruluş yok..



TABAN NEDEN ÇÖZÜLMÜYOR?

Örgüt üyeleri, örgütün karanlık ilişkilerini bildikleri için korkuyorlar.. Örgüt, hem fiziki ve hem de psikolojik yöntemler ve aynı zamanda dini bir takım kurgularla bunları psikolojik açıdan köle haline getirmiş. Ayrılmaları halinde madden ve manen büyük bir ceza ile karşılaşmaktan korkuyorlar.. Bu da örgütün tabanında çözülmeyi zorlaştırıyor. Örgüt de bunu fırsat bilerek bir an evvel içine düştüğü çıkmazdan kurtulmak istiyor. Bunun için ilk fırsatta harekete geçeceklerdir. Gelecek günlerin geçen günleri aratacağı endişesi hakim. Onun için bu işi geciktirmek istemiyorlar, ama süreç kendileri açısından tam bir felaket. Hem Türkiye, hem ABD ve hem de diğer sponsorları ve örgütlü oldukları ülkeler açısından durum aynı..

Tabi önce Türkiye'de kendilerini güvende hissetmeleri gerek. Bu da ancak bir darbe ile mümkün. Mevcut durum ise bu açıdan son derece zor ve böyle bir kalkışma olsa, başarsalar bile, halkın ayaklanarak darbecilere karşı çıkması ve kendileri için bu işin tam bir felaketle sonuçlanması.. Çünkü bu kez bu işin sonuçları sanık sandalyesine oturtulup müebbet hapisle cezalandırılmaktan çok daha vahim olabilir.. Yeni bir darbe girişimi mümkün, ama bu eskisinden daha zor ve sonuçları itibarı ile daha vahim olacaktır.. Selam ve dua ile..