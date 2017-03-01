SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
01.03.2017 16:38:02

'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'

Abdurrahman Dilipak, bugün kaleme aldığı 'Yeni bir darbe mümkün mü?' başlıklı yazısında 'Bundan sonra da savaş da mümkün, terör de, darbe de...' diye yazdı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Sözlerine "Bakın, darbe, savaş ve terörü mümkün kılan bütün şartlar devam ediyor..." diyerek başlayan Dilipak, bu şartları şöyle sıraladı:

"Toprak-nüfus ilişkisi, nüfus-para ilişkisi, jeopolitik sorunlar, jeostratejik sorunlar, piyasa şartları, su ve mineral dağılımı, enerji kaynaklarının dağılımı gibi bütün sorunlar devam ediyor."

Dilipak şöyle devam etti:

Şunu aklımızdan çıkartmayalım, şeytan tatile çıkmayacak, bu gibi zamanlarda fazla mesai yapacak. Tek bir FETÖ de yok, tek bir BÇG de.. Kaldı ki, onlar da kolay kolay teslim bayrağı çekmeyecek. Bugün de, bundan sonra da savaş da mümkün, terör de, darbe de...

FETÖ YENİ BİR PLAN İÇİNDEYMİŞ...

FETÖ yeni bir darbe planı içindeymiş. O hasta bir adam. Şizofren ve megaloman.. Onun peşinden gidenler de aynı...

GELECEKTE FARKLI OLABİLİR

Biz hep sıcak savaş, soğuk savaş penceresinden bakıyoruz olaylara. Şu anda asıl belirleyici bu, geleceğin savaşları kansız, acısız olabilir.. Darbeler de öyle. Patlayıcılı silahlar artık patlayıcısız silahlara bırakacak. Lazer toplarını da geçin megatron bombası, patlayıcısı da yok mermisi de, saniyede 300.000 km hızla hedefini vuruyor, hem de yüzlerce KM'den... Nükleer silah, kimyasal silah, biyolojik silah yöntemleri de eskidi. Sanal silahlar ve savaşlar, sanal askerler gündemde.

Neyse, yani öyle savaş, terör ve darbeler hemen bitmeyecek. Bir şekilde devam edecek.. Bu FETÖ'den önce de böyleydi, FETÖ de bunun bir parçası, FETÖ'den, PKK'dan, BÇG'den sonra da devam edecek. Hem de daha sofistike, daha bilimsel, daha hi-tech! Ya da Post Tech! Bio Think-Tech.

GÜNÜMÜZDE İSE...

Günümüze dönecek olursak, Gezi, terör, suikast, canlı bomba, bomba yüklü araçlar, cezaevi isyanları, borsa manipülasyonları, uluslararası kamuoyunun har

REFEANDUMU BEKLİYORLAR

Hapishaneler, hapistekilerin yakınları, uyuyan hücreler, dışarıdaki unsurlar, yedektekiler, paralel yapılar, hepsi üzerinde planlar yapılıyor olsa gerek.. Ama önce şu referandum sonuçlarını bir görmeleri gerekiyor. Referandum öncesi ise, önce kendi tabanlarına umut vermeleri, motive etmeleri, onları harekete geçirmeleri gerek.. Tabi bu arada iktidara ve MHP'ye karşı salvoları devam edecek. Bunu yasal zeminde CHP, HDP ve Meral Akşener, ya da yurtta sulh hareketi üzerinden yapacaklar..

AK PARTİ İÇİNDEKİ ADAMLARI...

AK Parti içindeki kendi adamları üzerinden bir şey yapamıyorlar. Zaten de halkın üzerindeki toplumsal hassasiyet devam ediyor. Şimdi onu “Mağduriyet” tartışmaları ile tersine çevirmeye çalışıyorlar..

FAKAT ELİ BOŞ BEKLEMEYECEKLER

Evet, referanduma kadar eli boş beklemeyecekler, eğer bu süreçte bir fırsat elde edemezlerse, referandum sonuçlarına odaklanacaklar.. FETÖ davaları FETÖ için sinir bozucu. Görevden alınanların parasal imkânsızlıkları bu çevrelerde hükümete ve örgüte yönelik öfke sebebi. Örgüt sadece kendileri açısından risk oluşturan, itirafçı olmaları halinde örgüte zarar verebilecek olanlara yardım ulaştırmaya çalışıyor. Üzerinden örgütün mal varlığı ve hesabı olanlar ise deşifre olma korkusu ile örgütle para ilişkisi kurmaktan kaçınıyor.

Örgütün bir diğer operasyon alanı, kendilerini suret-i haktan göstererek, kendilerinden ayrılanları FETÖ'cü olmakla itham etmeleri. Hatta kendilerine karşı olanların FETÖ'cü olduklarına dair fabrikasyon belgeler-dedikodular üreterek sapla-samanı birbirine karıştırma çabaları. Zaten nerede ise bulaşmadıkları kişi ya da kuruluş yok..

TABAN NEDEN ÇÖZÜLMÜYOR?

Örgüt üyeleri, örgütün karanlık ilişkilerini bildikleri için korkuyorlar.. Örgüt, hem fiziki ve hem de psikolojik yöntemler ve aynı zamanda dini bir takım kurgularla bunları psikolojik açıdan köle haline getirmiş. Ayrılmaları halinde madden ve manen büyük bir ceza ile karşılaşmaktan korkuyorlar.. Bu da örgütün tabanında çözülmeyi zorlaştırıyor. Örgüt de bunu fırsat bilerek bir an evvel içine düştüğü çıkmazdan kurtulmak istiyor. Bunun için ilk fırsatta harekete geçeceklerdir. Gelecek günlerin geçen günleri aratacağı endişesi hakim. Onun için bu işi geciktirmek istemiyorlar, ama süreç kendileri açısından tam bir felaket. Hem Türkiye, hem ABD ve hem de diğer sponsorları ve örgütlü oldukları ülkeler açısından durum aynı..

Tabi önce Türkiye'de kendilerini güvende hissetmeleri gerek. Bu da ancak bir darbe ile mümkün. Mevcut durum ise bu açıdan son derece zor ve böyle bir kalkışma olsa, başarsalar bile, halkın ayaklanarak darbecilere karşı çıkması ve kendileri için bu işin tam bir felaketle sonuçlanması.. Çünkü bu kez bu işin sonuçları sanık sandalyesine oturtulup müebbet hapisle cezalandırılmaktan çok daha vahim olabilir.. Yeni bir darbe girişimi mümkün, ama bu eskisinden daha zor ve sonuçları itibarı ile daha vahim olacaktır.. Selam ve dua ile..


    YORUM YAZ
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Yemen'de 'iç göç dramı'
'Erbakan Hoca: Şartlara teslim olmayan lider'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Hakimden darbeci askere: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Astsubay FETÖ bağlantısını itiraf etti
Kürtler referandumda “evet” mi diyecekler, yoksa “hayır” mı? 1
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Aziz Yıldırım: Yargıtay kararının bir önemi kalmadı
İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Afganistan'da yeni bir 'içeriden saldırı'
İstanbul’dan sis manzaraları
Adil Öksüz Londra’da mı?
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
MİT'in Bylock listesi savcılıkta
İşte halkı en silahlı ülkeler
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Gazze katliamıyla ilgili Netanyahu’ya suçlama
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Arda Turan transfer rekoru kıracak!
Havası en kirli ilçeye doğalgaz geldi
Havası en kirli ilçeye doğalgaz geldi
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ilçelerden biri olan Edirne'nin Keşan ilçesi doğalgaza kavuştu.
01.03.2017 16:31:56
5 ilde 26 eski öğretmene FETÖ gözaltısı
5 ilde 26 eski öğretmene FETÖ gözaltısı
Balıkesir merkezli 5 ilde, FETÖ operasyonunda 26 eski öğretmen gözaltına alındı.
01.03.2017 16:06:34
Cumhuriyet savcısına sopalı saldırı
Cumhuriyet savcısına sopalı saldırı
İzmir’in Torbalı ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Zekeriya Kabasakal, trafikte tartıştığı baba ve oğul tarafından sopalı saldırıya uğradı. Savcının aracının ön ve arka camı kırılırken, şahıslar polisler tarafından yakalandı.
01.03.2017 15:54:26
Gezegen oluşumunu açıklayan kayıp halka bulundu
Gezegen oluşumunu açıklayan kayıp halka bulundu
Bilim adamları, gezegen oluşumunda gaz ve toz öbeklerini kütle yapılarına dönüştüren mekanizmanın varlığını keşfetti.
01.03.2017 15:42:05
CHP'nin kampanya logosu tanıtıldı
CHP'nin kampanya logosu tanıtıldı
CHP'nin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında kullanacağı logolarla giydirilmiş seçim otobüsleri tanıtıldı.
01.03.2017 15:15:30
Sırrı Sakık görevden alındı!
Sırrı Sakık görevden alındı!
Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı.
01.03.2017 15:07:31
Balık fiyatları düşüyor
Balık fiyatları düşüyor
Samsun'da kilogramı 25 liraya kadar çıkan balıkların fiyatı havaların ısınmasıyla düşüşe geçti.
01.03.2017 15:00:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
CHP Grubu referandum için toplanacak
CHP Grubu referandum için toplanacak
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Piyasalar, Trump'ın vereceği mesajları bekliyor
Piyasalar, Trump'ın vereceği mesajları bekliyor
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları