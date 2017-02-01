01.02.2017 13:53:29

Bulunan köpek kendi köpeği çıkmayınca hayal kırıklığına uğradı

Adana'da emekli Bayram Ali Yüksel, 1,5 aydır kayıp olan 'Raki' isimli Sibirya kurdu cinsi köpeğinin bulunduğu ihbarı ile olay yerine gittiğinde, aynı cinsten başka bir köpekle karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı.

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Adana'da emekli Bayram Ali Yüksel, 1,5 aydır kayıp olan "Raki" isimli Sibirya kurdu cinsi köpeğinin bulunduğu ihbarı ile olay yerine gittiğinde, aynı cinsten başka bir köpekle karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı.Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Bayram Ali Yüksel'in 9 yıl önce 20 günlükken aldığı ve 'Raki' ismini verdiği Sibirya kurdu cinsi bir köpeği, 23 Aralık 2016 tarihinde kaybolmuş, Yüksel köpeğini bulanlara bin lira para ödül vereceğini söylemişti.Haberin medyada yer alması üzerine Adana'da bir vatandaş köpeği bulduğunu söyleyerek Yüksel'e ihbarda bulundu. Yüksel, Dumlupınar Mahallesi'nde verilen adrese geldi. Vatandaş Sibirya kurdu köpeği dışarı çıkardı. Köpek, gizlenen Yüksel'in yanına doğru gitti. Ancak Yüksel köpeği görür görmez kendi köpeği olmadığını söyledi. Köpeğine kavuşma hayali hüsranla biten Yüksel, "Büyük hayal kırıklığına uğradım. Köpeğimi bulacağım diye çok sevinmiştim ama o olmadığını öğrenince çok üzüldüm. İnşallah bir gün onu bulurum" dedi.