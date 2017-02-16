16.02.2017 16:16:07

Bulgaristanlı turistler lületaşına hayran kaldı

ESKİŞEHİR (İHA) â€' Bulgaristan'dan Eskişehir'in tarihi ve turistik bölgesi Odunpazarı'na gelen turistler lületaşına hayran kaldı.

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ESKİŞEHİR (İHA) â€" Bulgaristan'dan Eskişehir'in tarihi ve turistik bölgesi Odunpazarı'na gelen turistler lületaşına hayran kaldı.Odunpazarı'nda lüle taşı işletmeciliği yapan Cihangir Aktaş, havaların soğumasıyla birlikte yerli ve yabancı turist sayısında epey bir düşüklük gözlendiğini belirtse de Bulgaristan'dan gelen turistlerle bir nebze de olsa yüzlerinin güldüğünü söyledi. Aktaş, havaların ısınmasıyla birlikte bölgenin daha çok turist alacağına inandığını da kaydetti.Varna kentinden gelen Petya Dzhanan, bol bol lüle taşı alışverişinde bulundu. Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş olan akrabalarını arkadaşıyla birlikte ziyarete geldiğini söyleyen Petya Dzhanan, Odunpazarı'na ve lületaşına hayran kaldığını anlattı.