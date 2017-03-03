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03.03.2017 21:01:57
Bulgaristan Milli Günü resepsiyonu
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UEFA'dan Barcelona'ya doping kontrolü
La Liga ekiplerinden Barcelona'da 10 futbolcuya doping kontrolü yapıldı.
03.03.2017 21:46:59
Ağrı kesici tüketimi arttı
Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ağrısı arttı ilaç tüketimi büyüdü. Ağrı kesici ilaçların tüketimi 2016’da yüzde 21 yükseldi.
03.03.2017 21:43:07
2 ayda 267 bin 984 kişi istihdam edildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, 1 Ocak-28 Şubat arasında toplam istihdam sayısının 267 bin 984 olduğunu söyledi.
03.03.2017 21:32:45
Tunceli'de patlayıcı madde ele geçirildi
Tunceli'de 2 adet mutfak tüpü içerisinde patlatılmaya hazır halde el yapımı patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi.
03.03.2017 21:23:11
Mercedes 354 bin aracını geri çağırıyor
Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, ABD'deki 354 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.
03.03.2017 20:45:06
Bakan Akdağ'dan Trabzon'a hastane müjdesi
Bakan Akdağ, Trabzon'da yaptığı açıklamada, 'Size söz, Mersin'dekinden azıcık daha mükemmel bir hastane yapacağız. Bilin ki böyle bir hastaneye Avrupalılar sahip değil.' dedi.
03.03.2017 20:41:04
PYD, ENKS'nin bürolarını ateşe verdi
PYD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) çatısı altındaki parti binalarını basıp ateşe verdiği belirtildi.
03.03.2017 20:22:32
TİMETÜRK
SON
HABERLER
UEFA'dan Barcelona'ya doping kontrolü
Ağrı kesici tüketimi arttı
2 ayda 267 bin 984 kişi istihdam edildi
Tunceli'de patlayıcı madde ele geçirildi
Erdoğan: Almanya terörden yargılanmalı
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AJANS
HABERLERİ
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Basketbol: THY Avrupa Ligi
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sürat teknesi tahtaya böyle çarptı
Hamile sevgilisini döven şahıs serbest bırakıldı
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
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