10.05.2017 13:21:28

Bulgaristan'dan AB Komisyonuna yeni isim

Avrupa Parlamentosu Üyesi Mariya Gabriel Bulgaristan hükümetince AB Komisyonu üyeliğine aday gösterildi

Bulgaristan'ı Avrupa Parlamentosunda (AP) temsil eden milletvekili Mariya Gabriel, AB Komisyonu'nda ülkenin boş olan koltuğuna aday gösterildi.

Bulgaristan hükümetinin, Gabriel'in AB Komisyonu Üyesi olması için hazırlayacağı teklif mektubunu, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'e gönderileceği bildirildi.

Bundan sonraki süreçte Juncker, uygun bulması halinde Mariya Gabriel'i görüşmeye davet edecek, Bulgar aday AP milletvekillerin sorularını yanıtlayacak ve güvenoyu talep edecek.

Gabriel, bir engelle karşılaşmazsa Bulgaristan'ı AB Komisyonu'nda temsil eden ve 2017 başında görevinden istifa eden Kristalina Georgieva'nın yerini alacak.

Gabriel'in AB Komisyonunda dijital ekonomiden sorumlu olması bekleniyor.



