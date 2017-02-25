25.02.2017 22:11:27

Bulgaristan'da sığınmacılar sorunu tartışıldı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova:- 'Ülkede kayıtlı bin 380 sığınmacı yetim çocuğun sadece 972'si eğitim sistemine dahil edildi'- 'Politikacıların konuşmalarındaki 'entegrasyon' sözcüğü kayboldu'- 'Eğitim Bakanı Prof. Denkov:- 'Bulgaristan'da kalmak istemeyen sığınmacılar çocuklarını okula yollamayı reddediyor'

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, "Ülkede kayıtlı bin 380 sığınmacı yetim çocuktan sadece 972'si eğitim sistemine dahil edildi." dedi.

Bulgaristan Öğretmenler Sendikasının Sofya'da düzenlediği "Göçmenlerin Yolu â€" Eğitim Sistemi Üzerinden Entegrasyon Çözümü" konulu uluslararası konferansta konuşan Yotova, 6 yıldır sığınmacıların sorunları ile uğraşan AB ülkelerinin gittikçe birbirinden uzaklaştıklarını söyledi.

Yotova şunları kaydetti: "Dublin anlaşması yüzünden AB'nin dış sınırındaki ülkeler göçmen dalgasında en büyük yükün altında kaldılar. Oysa aileler hala bölünmüş durumda. Dublin anlaşması sığınmacıları ilk kayıt edildikleri noktaya geri yollamaya çalışırken, bu insanların büyük bir bölümü oraya dönmek istemezler. Krizi yönetmek yerine insanların trajedisinin önüne duvarlar inşa etmeye başladık. Sınır güvenliğine büyük gayret gösterirken entegrasyon meselesini unuttuk. Politikacıların konuşmalarındaki 'entegrasyon' sözcüğü kayboldu."

Yotova, verilerin, özellikle yetim sığınmacı çocukların durumunun çok acı olduğunu gösterdiğini belirterek, "Ülkede kayıtlı bin 380 sığınmacı yetim çocuğun sadece 972'si eğitim sistemine dahil edildi. Eğitim, sağlık hizmeti ve daha birçok ihtiyacı olan bu çocukların önemli bir bölümü mülteci kamplarında kayıtları yapıldıktan sonra ortadan kayboluyorlar." diye konuştu.

İnsan kaçakçıların eline düşen Bulgaristan'daki sığınmacı çocukların sayısı konusunda kendisinin bile sağlıklı veriye ulaşamadığını itiraf eden Yotova, Almanya'da bir yılda "kaybolan" 9 bin yetim çocuk hakkında bilgi alınamadığına işaret etti.

İnsan kaçakçıların eline düşen bu çocukların hırsızlık ve fuhuş yapmaya zorlandıklarını veya organ mafyasının eline düştüklerini anlatan Yotova, şu ifadeleri kullandı.

"İlgisiz bırakılan çocuklar kolayca radikalleşebilir. Kuzey Afrika'dan Fransa'ya gelen yetim çocuklar okula gitmek yerine yasa dışı camilere gider, ardından savaş yollarına düşerler. Bunların yolu Bulgaristan'dan da geçer. Bugün eğitimini verip entegre edemediğimiz çocuklar yarın bizlere artık kötü niyetle dönebilirler."

Yotova, Dublin Anlaşmasının bir an önce yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunarak, göç yolunda bölünen ailelerin birleştirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim Bakanı Prof. Nikolay Denkov da, dünyada ve Bulgaristan'da kendine yer edinmek isteyen yetim sığınmacı çocuklara mutlu bir geleceğin sağlanmasının tüm toplumun ortak vicdan borcu olduğunu söyledi.

Denkov, "Bulgaristan'da kalmak istemeyen sığınmacılar çocuklarını okula yollamayı reddediyor. Ders yılının ilk yarısında sadece 119 sığınmacı çocuk düzenli olarak okula gitti. Bu çocuklar yaşadıkları dil sorununa rağmen ders programına kolayca adapte oluyorlar. Yeter ki velileri onların okula gitmelerine