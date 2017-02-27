27.02.2017 23:26:07

Bulgaristan'da DOST Birliği seçim kampanyasına başladı

DOST Partisi Genel Başkanı Mestan:- 'Doğru zaman bugün. Dün erkendi, yarın belki geç olur. Türkiye'de yaşayan tüm Bulgaristan vatandaşları bize destek versinler'- HŞHP Genel Başkanı İsmailov:- 'Karşımdaki kalabalığın gözünde heyecan ve değişim için umut görüyorum. Bulgaristan'daki oligarşiyi ve mafyayı çökertmek istiyoruz'

Bulgaristan'da Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, erken parlamento seçimleriyle ilgili olarak, "Doğru zaman bugün. Dün erkendi, yarın belki geç olur. Türkiye'de yaşayan tüm Bulgaristan vatandaşları bize destek versinler." dedi.

Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile DOST Partisi'nin oluşturduğu DOST Birliği Koalisyonu, Filibe Fuar Merkezinde, 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçimleri için başlattığı kampanyada hedeflerini anlattı ve milletvekili adaylarını tanıttı.

Etkinlikte, Bulgaristan ulusal marşının okunmasının ardından, Bulgaristan Türklerinin sevilen sesi, sanatçı Sevcan Ramadan DOST Birliği'nin başarısı için şarkı söyledi. Etkinlikte ayrıca Bulgar folklor şarkılarından oluşan küçük bir konser de verildi.

DOST Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğru zaman bugün. Dün erkendi, yarın ise belki geç olur. Türkiye'de yaşayan tüm Bulgaristan vatandaşları bize destek versinler." diye konuştu.

Seçim sonrası parlamentoda güçlü rol oynayacaklarından hiç şüphesi olmadığını belirten Mestan, ülkede gerçek bir demokrasinin tesis edilmesini istediklerini vurguladı.

Mestan, 1989'a kadar iktidarda kalan eski komünist rejimin kalıntılarından daha onurlu ve güçlü pozisyonunda olduklarını söyleyerek, "Maalesef eski komünist rejiminin kalıntısı olarak varlığını sürdüren Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) aday listelerinde ırkçı ATAKA (Atak) partisi ve aşırı milliyetçi Vatansever Cephe (PF) Koalisyonu üyesi eski milletvekilleri başkent Sofya'dan aday gösteriyor." dedi.

"Bulgaristan'da Türk ve Müslüman toplumu böyle bir rezalet ve işkenceyi hak etmemiştir." diyen Mestan, "Artık Bulgaristan'daki demokrasinin önünde tek bir seçenek var, o da DOST Birliği'dir." ifadesini kullandı.

Mestan, DOST Birliği Koalisyonunun seçim sonrası da yola birlikte devam edeceğine işaret ederek, "Eminim ki HÖH'nin içinde bazı üst düzey kişiler şu anda, 'Biz ne yapıyoruz, yanlış yolda değil miyiz? Bizim yerimiz DOST'tadır' diye kara kara düşünüyorlar. Amacımız, şimdi bu kritik anda destek almaktır. Başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşların durumu

Lütvi Mestan, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seçim gününde değil, 26 Mart'a 1-2 hafta kala ülkelerine gelip, buradaki akraba, dost ve arkadaşlarına destek vermeye çağırarak şöyle devam etti:

"İş işten geçtikten sonra artık çok geç olur. Şimdi destek vermeleri lazım. Biz bu davada başarılı olacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de yaşayan sevgili dostlarıma, kardeşlerime çağrıda bulunmak isterim. Bulgaristan'da yaşayan onların can kardeşleri de HÖH'nin uyguladığı muazzam baskı altındadır. Bu yüzden bizim çok sayıdaki görüş ortağımız fikrini açıkça beyan edemiyor. Seçimin son gününde değil, erken gelsinler. Buradaki kardeşlerine moral versinler. Çünkü bu dava milli bir davadır."

Seçmenlerin oylarını hediye olarak değil, kredi olarak istediğini anlatan Mestan, alacakları bu güven kredisini, faiziyle birlikte, geri ödeyeceğine söz verdi.

- "Kalabalığın gözlerinde heyecan ve umut görüyorum"

Koalisyon ortaklarından HŞHP Genel Başkanı Orhan İsmailov da burada yaptığı konuşmada, "Karşımdaki kalabalığın gözünde heyecan ve değişim için umut görüyorum. Bulgaristan'daki oligarşiyi ve mafyayı çökertmek istiyoruz. Zaten (komünizm rejiminin çöküşünün ardından) 27 yıl sabrettik. Bu yüzden bugünkü halimiz böyledir. Artık sabretmeyeceğiz. DOST Birliği olarak bunları değiştireceğiz." dedi.

26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçiminde 7 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Türk ve Müslümanların oyları için DOST Birliği'nin yanı sıra son parlamentoda 33 milletvekili bulunan HÖH de mücadele verecek.

Türkiye'nin 24 Kasım 2015'te hava sahası ihlali yapan Rus savaş uçağını düşürmesi, Bulgaristan'da Türklerin en fazla temsil edildiği HÖH'te görüş ayrılığına neden olmuştu.

Türkiye'nin tutumunu destekleyen Genel Başkan Lütfi Mestan, Onursal Başkan Ahmet Doğan'nın baskılarına maruz kalarak partiden ihraç edilmişti.

Mestan ve bir grup milletvekili 10 Nisan 2016'da DOST partisini kurarak, Bulgaristan'daki Türk siyasi hareketinde yeni bir sayfa açmıştı. Kısa sürede örgütlenen DOST partisi, 26 Mart 2017 erken genel seçimlerine HŞHP ile ittifak yaparak DOST Birliği altında katılıyor.











