SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bulgaristan'da DOST Birliği seçim kampanyasına başladı
27.02.2017 23:26:07

Bulgaristan'da DOST Birliği seçim kampanyasına başladı

DOST Partisi Genel Başkanı Mestan:- 'Doğru zaman bugün. Dün erkendi, yarın belki geç olur. Türkiye'de yaşayan tüm Bulgaristan vatandaşları bize destek versinler'- HŞHP Genel Başkanı İsmailov:- 'Karşımdaki kalabalığın gözünde heyecan ve değişim için umut görüyorum. Bulgaristan'daki oligarşiyi ve mafyayı çökertmek istiyoruz'

Bulgaristan'da Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, erken parlamento seçimleriyle ilgili olarak, "Doğru zaman bugün. Dün erkendi, yarın belki geç olur. Türkiye'de yaşayan tüm Bulgaristan vatandaşları bize destek versinler." dedi.

Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile DOST Partisi'nin oluşturduğu DOST Birliği Koalisyonu, Filibe Fuar Merkezinde, 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçimleri için başlattığı kampanyada hedeflerini anlattı ve milletvekili adaylarını tanıttı.

Etkinlikte, Bulgaristan ulusal marşının okunmasının ardından, Bulgaristan Türklerinin sevilen sesi, sanatçı Sevcan Ramadan DOST Birliği'nin başarısı için şarkı söyledi. Etkinlikte ayrıca Bulgar folklor şarkılarından oluşan küçük bir konser de verildi.

DOST Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğru zaman bugün. Dün erkendi, yarın ise belki geç olur. Türkiye'de yaşayan tüm Bulgaristan vatandaşları bize destek versinler." diye konuştu.

Seçim sonrası parlamentoda güçlü rol oynayacaklarından hiç şüphesi olmadığını belirten Mestan, ülkede gerçek bir demokrasinin tesis edilmesini istediklerini vurguladı.

Mestan, 1989'a kadar iktidarda kalan eski komünist rejimin kalıntılarından daha onurlu ve güçlü pozisyonunda olduklarını söyleyerek, "Maalesef eski komünist rejiminin kalıntısı olarak varlığını sürdüren Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) aday listelerinde ırkçı ATAKA (Atak) partisi ve aşırı milliyetçi Vatansever Cephe (PF) Koalisyonu üyesi eski milletvekilleri başkent Sofya'dan aday gösteriyor." dedi.

"Bulgaristan'da Türk ve Müslüman toplumu böyle bir rezalet ve işkenceyi hak etmemiştir." diyen Mestan, "Artık Bulgaristan'daki demokrasinin önünde tek bir seçenek var, o da DOST Birliği'dir." ifadesini kullandı.

Mestan, DOST Birliği Koalisyonunun seçim sonrası da yola birlikte devam edeceğine işaret ederek, "Eminim ki HÖH'nin içinde bazı üst düzey kişiler şu anda, 'Biz ne yapıyoruz, yanlış yolda değil miyiz? Bizim yerimiz DOST'tadır' diye kara kara düşünüyorlar. Amacımız, şimdi bu kritik anda destek almaktır. Başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşların durumu

Lütvi Mestan, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seçim gününde değil, 26 Mart'a 1-2 hafta kala ülkelerine gelip, buradaki akraba, dost ve arkadaşlarına destek vermeye çağırarak şöyle devam etti:

"İş işten geçtikten sonra artık çok geç olur. Şimdi destek vermeleri lazım. Biz bu davada başarılı olacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de yaşayan sevgili dostlarıma, kardeşlerime çağrıda bulunmak isterim. Bulgaristan'da yaşayan onların can kardeşleri de HÖH'nin uyguladığı muazzam baskı altındadır. Bu yüzden bizim çok sayıdaki görüş ortağımız fikrini açıkça beyan edemiyor. Seçimin son gününde değil, erken gelsinler. Buradaki kardeşlerine moral versinler. Çünkü bu dava milli bir davadır."

Seçmenlerin oylarını hediye olarak değil, kredi olarak istediğini anlatan Mestan, alacakları bu güven kredisini, faiziyle birlikte, geri ödeyeceğine söz verdi.

- "Kalabalığın gözlerinde heyecan ve umut görüyorum"

Koalisyon ortaklarından HŞHP Genel Başkanı Orhan İsmailov da burada yaptığı konuşmada, "Karşımdaki kalabalığın gözünde heyecan ve değişim için umut görüyorum. Bulgaristan'daki oligarşiyi ve mafyayı çökertmek istiyoruz. Zaten (komünizm rejiminin çöküşünün ardından) 27 yıl sabrettik. Bu yüzden bugünkü halimiz böyledir. Artık sabretmeyeceğiz. DOST Birliği olarak bunları değiştireceğiz." dedi.

26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçiminde 7 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Türk ve Müslümanların oyları için DOST Birliği'nin yanı sıra son parlamentoda 33 milletvekili bulunan HÖH de mücadele verecek.

Türkiye'nin 24 Kasım 2015'te hava sahası ihlali yapan Rus savaş uçağını düşürmesi, Bulgaristan'da Türklerin en fazla temsil edildiği HÖH'te görüş ayrılığına neden olmuştu.

Türkiye'nin tutumunu destekleyen Genel Başkan Lütfi Mestan, Onursal Başkan Ahmet Doğan'nın baskılarına maruz kalarak partiden ihraç edilmişti.

Mestan ve bir grup milletvekili 10 Nisan 2016'da DOST partisini kurarak, Bulgaristan'daki Türk siyasi hareketinde yeni bir sayfa açmıştı. Kısa sürede örgütlenen DOST partisi, 26 Mart 2017 erken genel seçimlerine HŞHP ile ittifak yaparak DOST Birliği altında katılıyor.





    YORUM YAZ
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Demirtaş hakkında yeni dava
Beşiktaş kazandı, şampiyonluk yaklaştı
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
HSYK, yeni kararname yayınlandı
Bakanlar Kurulu sonrası sert 'Karargah rahatsız' tepkisi
Erbakan: Bizim davamız İslam
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
BM'den korkutan Arakan iddiası
ABD, Rakka için PYD'yi istiyor...
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Rusya İran'dan petrol alacak
Yunanistan'ın 'şımarık çocuğundan' Çavuşoğlu'na cevap geldi
Baykal'a göre 'Cumhuriyeti ilk kez halk savunacak'
İsrail Gazze'yi bombalıyor!
İngiltere AB vatandaşlarını sınırdışı edecek mi?
ABD, PKK'ya 'Şengal'den çekil!' dedi
Hayal edilenler ve aslında olanlar...
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
İki dev borsanın evliliği çökebilir
İki dev borsanın evliliği çökebilir
Londra Borsası (LSE) ve Deutche Börse arasındaki 29 milyar avro büyüklüğündeki birleşmenin tamamlanamama riski ortaya çıktı.
27.02.2017 22:38:49
'FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi
'FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi
Kayseri'de 'FETÖ' soruşturmasında 20 polis mahkemeye sevk edildi.
27.02.2017 21:43:18
HDP'li milletvekili serbest bırakıldı
HDP'li milletvekili serbest bırakıldı
HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan serbest bırakıldı.
27.02.2017 21:33:46
NATO'dan Dağlık Karabağ açıklaması
NATO'dan Dağlık Karabağ açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili 'Cephe hattında, bu hafta sonu yaşananlar dahil olmak üzere, şiddetin sürmesinden dolayı endişeliyim.' dedi.
27.02.2017 20:56:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.
27.02.2017 20:12:40
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov’u kabul etti
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
27.02.2017 19:38:40
İsrail, İnsan Hakları Örgütü'ne çalışma izni vermedi
İsrail, İnsan Hakları Örgütü'ne çalışma izni vermedi
Uluslararası sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İsrail yönetiminin, İsrail ve Filistin’de çalışma izni taleplerini reddettiğini duyurdu.
27.02.2017 19:09:13
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Hürriyet yazarından Erdoğan'ın idam çıkışına: Neden pakete koymadınız?
Hürriyet yazarından Erdoğan'ın idam çıkışına: Neden pakete koymadınız?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Gazze'de intihar oranları artıyor
Gazze'de intihar oranları artıyor
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları