Bulgaristan'a kaçan 1 kişi Türkiye'ye teslim edildi
Yurt dışına çıkış yasağı bulunan şahıs, Bulgaristan'da yakalanıp mahkemeye çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye teslim edildi.
Yurt dışına çıkış yasağı bulunan şahıs, Bulgaristan'da yakalanıp mahkemeye çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye teslim edildi.
Kırklareli'ne bağlı Dereköy Sınır Kapısında pasaportuna yurt dışına çıkma yasağı konmasına rağmen Bulgaristan'a geçiş yapan Ö.G. isimli şahıs Bulgaristan yetkililerince yakalandı. Şahıs Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldıktan sonra, Dereköy Hudut polisine teslim edildi. Hudut polisleri tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen Ö.G. idari yaptırım uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.