26.02.2017 14:13:49

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

-Kapıkule'de 9, Hamzabeylide 7 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule'de 9, Hamzabeyli'de 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır sürücüleri, Bulgaristan tarafının tır işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu.



Tır kuyrukları Kapıkule'de 9, Hamzabeyli'de ise 7 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri Türkiye'den çıkış yapmak için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.