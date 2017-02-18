18.02.2017 18:14:30

Bülent Uygun: 'Gaziantep kümede kalacak'

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 0-0 biten Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Son hafta göreceksiniz. Gaziantepspor kümede kalacak' dedi.

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Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 0-0 biten Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son hafta göreceksiniz. Gaziantepspor kümede kalacak" dedi."Türk futbolu adına utandım"Medipol Başakşehir deplasmanından 1 puanla dönen Gaziantepspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Her iki takımın da çok iyi oynadığını ifade eden Uygun, "Öncelikle her iki takımı da kutluyorum. Bütün futbolcular yüreklerini ortaya koydu. İki takım da kazanmak istedi. Biz de kazanabilirdik onlar da. Bu nedenle çok mutluyum. Benim söylemek istediğim, eserinle gurur duy Türkiye. Sahada, en fazla Türk futbolcuya sahip olan takımlardan birisi olan Başakşehir vardı. Buna karşın yabancı sayısını görüyorsunuz. Neredeyse İstiklal Marşı bile okunmayacak. Ben futbol adına üzüntü duydum. 20 milyon gencine güvenmeyen bir Türkiye var. Buna sebep olanlar utansın. Ben Türk futbolu adına utandım. Başakşehir'i kutluyorum. Kazanmak için oynayan iyi bir takım vardı sahada. Sayın Göksel Gümüşdağ tesis konusunda, Abdullah Avcı da takım olma konusunda iyi işler yaptı. Biz kazanmak istiyorduk ancak olmadı. Takım olma yolunda önemli bir adımdı. Fenerbahçe maçında daha iyi bir görüntü çizeceğimize eminim. Herkesin gözünde düşmüş olan bir Gaziantepspor vardı. Biz bunun önüne geçmek için çalışıyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu."Futbolcu kardeşlerimle toplantı yaptık"Bugüne kadar ya son sıradaki ya da sondan bir üst sıradaki takımları çalıştırdığının altını çizen Uygun, "Bu tarzda baktığımızda futbolcu kardeşlerimizle, el birliğiyle, yüreğimizle, futbol bilgimizle elimizden geleni yaptık. Gaziantep'e gelmeden önce futbolcu kardeşlerimle bunun konuşmasını yaptık. Son hafta göreceksiniz, Gaziantep kümede kalacak" diyerek sözlerini noktaladı.