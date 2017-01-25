25.01.2017 19:05:57

Bülent Tezcan'ın MİT, FETÖ, Ak Parti sorusuna dava açıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında 140 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Sputnik'in haberine göre Cemaloğlu ve Sevencan, Tezcan'ın 12 Ocak 2017'de Genel Kurulda sarf ettiği "MİT kayıtlarında 563.189 numarayla 'Fetullah Gülen üyesi' diye kayıtlı olan AKP Genel Başkan Yardımcısı kimdir? MİT kayıtlarında 563.189 kayıt numarasında 'Fetullah Gülen taraftarıdır, sempatizanıdır' diye sicilde kaydı olan AKP Genel Başkan Yardımcısı kimdir?" sözlerine dava açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ahmet Sorgun, Cevdet Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Öznur Çalık, Erol Kaya, Şaban Dişli, Fatih Şahin, Yasin Aktay, Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, Fatma Seniha Nükhet Hotar ve Abdülhamit Gül'ün avukatlıklarını Muammer Cemaloğlu ile Burhanettin Sevencan üstlendi.



Hazırlanan dava dilekçesinde, müvekkillerinin ‘eli kanlı bir terör örgütü olan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi, taraftarı ve sempatizanı olduğu şeklindeki iddianın' çok çirkin, hukuk ve ahlak dışı bir iftira olduğunu belirtti.

Müvekkillerinin, milletvekili sıfatıyla TBMM çatısı altında milleti temsil etme şerefine eriştiğini aktaran Cemaloğlu ve Sevencan, dilekçede, ‘Millet iradesini yok sayarak darbe teşebbüsünde bulunan, TBMM'yi bombalayacak kadar gözü dönmüş bir örgütün üyesi olduğu iddiası asla kabul edilemez. Ceza hukuku bağlamında suç teşkil eden iftira içerikli bu iddia hiç şüphesiz haksız ve hukuka aykırı olup manevi tazminata hükmedilmesini de gerektirir' ifadesini kullandı.

TOPLAMDA 140 BİN LİRA TAZMİNAT

Dilekçede, Tezcan'ın TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında sarf ettiği ifadeleri nedeniyle, her bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı için 10'ar bin olmak üzere toplamda 140 bin lira manevi tazminatla cezalandırılması talep edildi.

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