10.05.2017 16:06:48

Bülent Ecevit Üniversitesi Bahar Şenlikleri devam ediyor

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 23. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası, etkinliklerle devam ediyor.

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Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 23. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası, etkinliklerle devam ediyor.Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 23. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası, 8 mayıs Pazartesi günü başladı. IV. Farabi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı ve 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayının da içinde yer aldığı şenlikler ikinci ve üçüncü gününde de farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Şenliklerin ikinci ve üçüncü gününde şenlik alanında gönüllerince eğlenen öğrenciler gün içinde düzenlenen tiyatro, sergi ve konser etkinliklerine katıldılar. Şenlikler için özel olarak kurulan stantlardaki yarışmalar ve eğlencelere katılan öğrenciler final sınavları öncesi stres attı.Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Halk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun 8 Mayıs Pazartesi akşamı ve Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrasının 9 Mayıs Salı akşamı Bahar Şenlikleri için özel olarak düzenledikleri konserlerde öğrenciler doyasıya eğlendi. Yaklaşık iki saat süren konserlerde öğrenciler korolara keyifle eşlik etti.Etkinlikler 12 Mayıs Cuma gününe kadar konser, tiyatro gösterileri ile devam edecek.