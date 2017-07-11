11.07.2017 10:34:39

Bulduğu 12 bin doları sahibine teslim etti

İstanbul'da, geri dönüşüm ayrıştırma tesisinde çalışan Ayşe Demircan, bulduğu cüzdandan çıkan 12 bin doları sahibine teslim etti.

Yaklaşık 20 gün önce isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş cüzdanını düşürdü. Başakşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Ayrıştırma Tesislerinde çalışan Ayşe Demircan, gelen atıkları ayırırken cüzdanı gördü. Cüzdanda dolar ve kredi kartlarını gören Demircan, amirine haber verdi.

Bulunan cüzdan Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğü yetkilileri tarafından Başakşehir Polis Merkezine teslim edildi. Cüzdan sahibine ulaşılmasının ardından cüzdan ve içindeki 12 bin dolar, 25 dirahmi ve 10 kredi kartı sahibine verildi. Cüzdan sahibi Ayşe Demircan'ı çalıştığı yerde ziyaret ederek teşekkür etti.



"VİCDANIM EL VERMEDİ"



Cüzdanı sahibine teslim eden Ayşe Demircan, "Her zaman ki gibi dümenin başında duruyordum. Mal geldi geri itekledim, altından cüzdan çıkınca aldım, baktım. İçinde dolar var. Aydın beye teslim ettim. Aydın bey de Ahmet beye teslim etti. Heyecanlandım, onu da kazanan bir adam. Gerçek sahibine verilmesini istedim. Vicdanım el vermedi onları alıp saklamak" dedi.



Cüzdan sahibi ise cüzdanın geri gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ayşe Demircan'a teşekkür etti.