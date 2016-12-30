SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bulanık'ta 54 kurs açıldı
30.12.2016 10:39:41

Bulanık'ta 54 kurs açıldı

MUŞ (İHA) â€' Muş'un Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Nuri Çekiç, 54 kurs açtıklarını ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

MUŞ (İHA) â€" Muş'un Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Nuri Çekiç, 54 kurs açtıklarını ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Nuri Çekiç, açılan kurslar sayesinde vatandaşların beceri ve bilgilerini geliştirerek zamanlarını da daha iyi değerlendirme fırsatı bulduğunu belirtti. Kurslara olan yoğun ilginin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Çekiç, ilgi ve talepler doğrultusunda kursların çeşitlendirilmesi, kapasitelerinin arttırılması ve geliştirilmeleri için çalışmaların devam edeceğini dile getirerek, "Merkez binamızda, okullarda, beldelerde ve köylerde kurslarımız devam etmektedir. Yıllardır devam eden okuma-yazma seferberliği kursumuza ayrı bir önem veriyoruz. Bu önemden dolayı İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hiç okuma yazma bilmeyenler için birinci kademe okuma yazma kursu, ilkokulda terk edenler için ikinci kademe okuma yazma kursu açtık. Şu anda bilgisayar, dokuma, makine nakış, masa tenisi ve aile eğitimi kurslarımız devam etmektedir" dedi.

Mevcut imkânlar ve çevrenin özelliğine göre halkın ilgi ve istekleri doğrultusunda öğretmen ve usta öğrencilerden yararlanarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı planında yeni kursların olduğunu söyleyen Doğan; "Giyim, halıcılık, halk oyunları, LYS ve LGS, el sanatları, kalorifer tesisatçılığı, kantin işletmeciliği, saç bakımı ve yapımı, aşçılık, bilgisayar, dikiş nakış, ebru, çocuk üst giyimleri, çocuk gelişimi, hazır gereçlerle yapılan nakış kursu, elde kurdeliye, keçe ve aksesuar kursu, aile eğitimi, Türk halk müziği, bağlama, resim, tığ oyası, aile eğitimi, 1 ve 2. kademe okuma yazma gibi 54 tane kurs açtık. Şu anda bazıları sona erdi ve 30 kursumuzu da yılsonuna kadar bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Meclis Başkanı Kahraman ameliyata alındı
Meclis Başkanı Kahraman ameliyata alındı
Akdağ, 'Değerli başkanımızın ameliyatı devam ediyor. Ameliyattan önce ailesi ve kendisiyle görüştük.' dedi.
30.12.2016 11:06:33
Polonya hükümeti 105 milyon dolara koleksiyon satın aldı
Polonya hükümeti 105 milyon dolara koleksiyon satın aldı
Polonya Kültür Bakanlığı Leonardo da Vinci, Rembrandt ve Renoir'in eserlerinin de aralarında olduğu 86 bin parçalık Czartoryski koleksiyonunu 105 milyon dolara satın aldı.
30.12.2016 10:56:56
Çin döviz sepetine TL de eklendi
Çin döviz sepetine TL de eklendi
Çin Döviz Alım Satım Merkezi, döviz sepetinde değişiklik yaptığını açıkladı.
30.12.2016 10:40:50
İTÜ Antarktika'ya bilim insanı gönderdi
İTÜ Antarktika'ya bilim insanı gönderdi
Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Gökhan Halıcı bilimsel araştırmalar yapmak üzere Antarktika'ya gönderildi.
30.12.2016 10:38:01
Erdoğan'a hakaret içeren sınav sorusuna gözaltı
Erdoğan'a hakaret içeren sınav sorusuna gözaltı
Fırat Üniversitesinde (FÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini kastederek hakaret içeren sınav sorusu sorduğu ortaya çıkan öğretim görevlisi gözaltına alındı.
30.12.2016 10:37:51
Hatay'a ulaşan yaralı sivil sayısı
Hatay'a ulaşan yaralı sivil sayısı
Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralıların sayısı 303'e yükseldi.
30.12.2016 10:27:27
İran'da 'din adamı' tartışması yaşanıyor...
İran'da 'din adamı' tartışması yaşanıyor...
İran devrim teorisyeni Ayetullah Mutahhari'nin oğlu İran Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, babasının 'din adamlarının devlet kademelerinde yer almamaları gerektiğini vurguladığını' söyledi.
30.12.2016 10:06:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rejim Halep'te yağmaya başladı
Rejim Halep'te yağmaya başladı
Sincar'da PKK-İran ittifakı
Sincar'da PKK-İran ittifakı
Rejim'den ateşkes açıklaması!
Rejim'den ateşkes açıklaması!
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
İstanbul'daki elektrik kesintileri ile alakalı ilk açıklama geldi
İstanbul'daki elektrik kesintileri ile alakalı ilk açıklama geldi
'Özgürlük vaadiyle geldi, zulme ortak oldu'
'Özgürlük vaadiyle geldi, zulme ortak oldu'
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
'Kılıçdaroğlu ve CHP boğazına kadar FETÖ'ye battı'
'Kılıçdaroğlu ve CHP boğazına kadar FETÖ'ye battı'
Kalın: Ateşkes terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamıyor
Kalın: Ateşkes terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamıyor
Asgari ücret 1404 TL oldu!
Asgari ücret 1404 TL oldu!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
THY'den büyük atak
THY'den büyük atak
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi
Uygur halkından camilerini yıkan Çin'e tepki
Uygur halkından camilerini yıkan Çin'e tepki
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Sincar'da PKK-İran ittifakı
Sincar'da PKK-İran ittifakı
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Asgari ücret 1404 TL oldu!
Asgari ücret 1404 TL oldu!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları