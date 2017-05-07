08.05.2017 12:35:14

Bulancak 18. Mürsel Gülmez Tiyatro Günleri'ne hazırlanıyor

Giresun'un Bulancak ilçesi 18. Mürsel Gülmez Tiyatro Günleri'ne hazırlanıyor.

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Giresun'un Bulancak ilçesi 18. Mürsel Gülmez Tiyatro Günleri'ne hazırlanıyor.Birçok ilden ve birçok tiyatro topluluğunun katılacağı tiyatro günleri için hazırlıkların devam ettiği söyleyen Bulancak Sanat Tiyatrosu Kurucu üyesi Ömer Mustafa Yılmaz, "Giresun turizminin ve Giresun kalkınmasında yaylaların, doğal güzelliklerin yeri neyse Kültür Turizmi'nde de Bulancak Sanat Tiyatrosu'nun yeri odur" dedi. 30 yıldır tiyatroya emek verdiklerini belirten Yılmaz, "Nasıl bir Kümbet Giresun'un markasıysa, kültür anlamında da Bulancak Sanat Tiyatrosu da Giresun'un ve amatör tiyatronun bir markasıdır. Bu anlamda 15 - 21 Mayıs tarihleri arasında Bulancak'ta 18. Mürsel Gürmez Tiyatro Günleri'ni yapacağız. Birçok tiyatronun katılacak olduğu festivale herkesi davet ediyoruz. Ayrıca bu festival kapsamında da 15 Mayıs Pazartesi günüde bir kokteyl ve fotoğraf sergisi yapılacağız. Giresun'un Kültür Turizmi'ne katkı sağlayacağına inandığımız bu festivale tüm tiyatro severleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.