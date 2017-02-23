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Buharkent'in ödüllü 'Hayata smaç' projesi büyüyor
23.02.2017 10:28:29

Buharkent'in ödüllü 'Hayata smaç' projesi büyüyor

Aydın'ın Buharkent İlçesinde, Buharkent Kaymakamlığı, Zorlu Enerji Grubu ve Buharkent Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen 350 bin 400 TL'lik 'Hayata Smaç' projesi üçüncü yılında yeni gençlere ulaşarak büyüyor.

Aydın'ın Buharkent İlçesinde, Buharkent Kaymakamlığı, Zorlu Enerji Grubu ve Buharkent Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen 350 bin 400 TL'lik 'Hayata Smaç' projesi üçüncü yılında yeni gençlere ulaşarak büyüyor.

2015 yılı ekim ayında 50 öğrenciyle başlayan proje, geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı 50 kız ve 6 erkek öğrenciyle 106'ya ulaşarak daha da büyüdü. Buharkent İlçesindeki çocuk ve gençlerin zararlı ortam ve alışkanlıklardan uzak kalarak, spor ve kültürel etkinliklerle özgüven kazanmalarına ve sağlıklı bir şekilde toplumsal hayatta yer edinmelerine katkı sağlamayı amaçlayan projeye katılan öğrencilere önceki yıllarda olduğu gibi eşofman, forma, ayakkabı ve çanta gibi spor malzemeleri dağıtıldı. Malzeme dağıtım töreninde konuşan Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, asıl amaçlarının gençlere sahip çıkmak olduğunu ifade ederek, "Van iline de örnek olan projemizin devamlılığını sağlamak istiyoruz" dedi.

Basketbol oynamaları sağlanıyor

Buharkent Kaymakamlığı, Buharkent Belediyesi ve Zorlu Enerji Grubu'nun yanı sıra birçok kamu kurumu ve özel kuruluşun desteğiyle hayata geçen 'Hayata Smaç' projesi, üçüncü yılında çocuk ve gençleri spora yönlendirerek toplumsal hayata kazandırmayı sürdürüyor. Projenin yeni dönemiyle ilgili düzenlenen törene Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Mehmet Erol, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Hakan Ataş, İlçe Emniyet Amiri Fevzi Yurtseven, Zorlu Enerji Grubu Kızıldere Enerji Müdürü Ali Er, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve aileler katıldı. Etkinlikte, projeye bu yıl dahil olan öğrencilere önceki yıllarda olduğu gibi eşofman, forma, ayakkabı ve çanta gibi spor malzemeleri dağıtıldı. 'Hayata Smaç' projesiyle ilkokul ve ortaokullardan seçilen kız ve erkek öğrencilerin basketbol oynamaları sağlanarak fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimi destekleniyor.

Zorlu Enerji Grubu Kızıldere Enerji Müdürü Ali Er, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Zorlu Enerji Grubu olarak, tüm yatırım bölgelerine sağladığımız ekonomik katkının yanı sıra, bölge insanının sosyal yaşamına doğrudan pozitif etki edecek projeleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Bu amaçla bölgemizde desteklediğimiz projelerden bir tanesi de; Buharkent'teki çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla başlatılan 'Hayata Smaç' sosyal sorumluluk projesi. Buharkent Kaymakamlığı ve Buharkent Belediyesi başta olmak üzere birçok kamu kuruluşunun işbirliğiyle iki yıl önce başlattığımız projemiz, bu sene de devam ediyor. Gençlerimizi ve çocuklarımızı spor aracılığıyla toplumsal hayata entegre ediyoruz, onların yaşamlarında yeni bir kapı aralamayı hedefliyoruz. Şirketimizin sürdürülebilir, sorumlu ve uzun vadeli düşünen yatırımcı olma anlayışından hareketle desteklediği bu proje ile inanıyorum ki, bugün burada dağıtılan malzemeler ve bizlerin yarattığı ortak sinerji; yarının başarılı sporcularının yetişmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına bir yenilik katmayı ve onlarda bir farkındalık yaratmayı başarabiliyorsak; ne mutlu bize" dedi.

Başkan Erol, "Sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz."

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, belediye olarak tüm sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini ifade ederek, "2014-2015 öğretim yılında 50 erkek öğrenciyle başlayan projemiz, 2015-2016 öğretim yılında kız öğrencilerimiz ve köylerde yaşayan öğrencilerimizin de katılımıyla 109 öğrenciye ulaşmıştır. Projemiz, 2016-2017 öğretim yılı seçmeleri sonucunda katılan 106 öğrenciyle devam etmektedir. Basketbol antrenmanları; uzman antrenörlerimiz eşliğinde, Buharkent Spor Salonu'nda, erkek öğrencilerimizle Salı-Perşembe, kız öğrencilerimizle Çarşamba-Cuma günleri ders çıkışlarında gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimize her yıl, antrenman ve maçlarda kullanabilmeleri için hazırlanan eşofman, spor ayakkabı, forma ve spor çanta hediye edilmektedir. Bu proje bir önceki kaymakamımız sayın Cemil Öztürk'ün projesiydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı sporla topluma kazandırmayı hedefleyen projemize destek veren, ayrıca projenin ve Buharkent'in en büyük destekçisi olan Zorlu Enerji Grubu'na ve Buharkent halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Arabacı, "Projeyi daha da geliştireceğiz."

Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, amaçlarının gençlere sahip çıkmak olduğunu ifade ederek, "Van iline de örnek olan projemizin devamlılığını sağlamak istiyoruz. Bu güzel projeyi yeni fikirlerle güçlendirerek hem öğenci sayısını artırmayı hem de projeyi daha da büyütmeyi düşünüyoruz" dedi.

Projenin, JCI Culture Genç Liderler ve Girişimciler Derneği'nin düzenlediği 2016 Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yarışmasında; Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinden 'Sağlıklı Bireyler' ve 'Eşitsizliklerin Azaltılması' ilkelerini karşılaması dolayısıyla 2016 Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü aldığı öğrenildi.
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