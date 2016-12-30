30.12.2016 10:52:05

Buğday Üretiminde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamaları

Buğday Üretiminde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Uygulamaları hakkında bilinçlendirme toplantısı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapıldı.

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Buğday Üretiminde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Uygulamaları hakkında bilinçlendirme toplantısı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapıldı.Lüleburgaz Aşkiye-Neşet Çal Sahnesi'nde yapılan bilgilendirmeye, TARSİM Tekirdağ Bölge Müdürü Cemal Tozkoparan, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Aslan, Necmi İnci, Lüleburgaz Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abuzer Sağdıç, Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi Başkanı Rahim Kurt, Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın ve çiftçiler katıldı.TARSİM Tekirdağ Bölge Müdürü Cemal Tozkoparan, Lüleburgaz'da uygulanacak 'İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nı anlattı. Sigorta hakkında bilgi veren Tozkoparan, "Bu program, kuru tarım alanlarında kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış nedeniyle ilçe ortalama veriminin belirlenmiş olan eşik değerinin altına düşmesi halinde hasar ödemesi yapılacak bir sigorta programı. Kuraklık tek başına bir pakettir. İçinde don var, sıcak rüzgar var, sıcak hava dalgası var, aşırı nem var ve aşırı yağış var. Bunların herhangi biri gerçekleştiği zaman ilçe ortalamasının altına düşmesi halinde hasar ödemesi yapılacak bir program. Bunun için ÇKS'ye kuru tarım kaydı olması lazım. Sulu tarım yapılan alanlar için geçerli değil. Dolu sigortası ayrı bir program, kuraklık tamamen ayrı bir sigorta programı" dedi."İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında hasar ihbarına gerek yok"Sigortanın içeriğinden bahseden Tozkopran, "İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda hasar tespiti ilçe bazında yapılmakta olup, dolu paketinde hasar tespiti parsel bazında yapılıyor. Dolu paketinde hasarınız dolu, yangın, sel, su baskını hangi teminatlar olursa olsun, eksper geliyor kişiye özel parselden tespit ediliyor ve hasar ödeniyor. Kuraklıkta ise tek tek parselle uğraşmayacak, önce o ilçeyi temsil edecek köyler belirlenecek. Köylerin ortalaması alınacak. O köylerin ortalaması ilçenin ortalaması olacak. Ortalamayı tutarsa hasar ödemesi yapılacak. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında hasar ihbarına gerek yok" ifadelerini kullandı.'Ürünün birim fiyatı 2017 yılı için 80 kuruş'İlçe ortalama verimi hakkında bilgi veren Tozkoparan, "Bu sene sadece buğday üretiminde başlıyoruz. Tüm Türkiye'de buğday üretim sigortası, önümüzdeki yıllarda bütün ürünleri kapsayacak. İlçenin eşik verim değeri, ilçe veriminin yüzde 70'i alınarak belirleniyor. Gerçekleşen verim ortalaması ise il genelinin hasat döneminde tarım sigortaları havuz eksperleri tarafından ilçenin referans parsellerinde belirlenen verimlerin ortalamalarıdır. Köylerde ilçeyi temsil edecek şekilde önce o köyün doğusundan, batısından, kuzeyinde, güneyinden örnekler alınacak. Bütün köylerin bu verimi yapıldıktan sonra ilçenin ortalaması olacak. Ürünün birim fiyatı 2017 yılı için 80 kuruş. Bu sene bu işe yeni başlıyoruz" diye konuştu."Sigorta yapan herkese ödenecek"Sigortadan nasıl yararlanılacağı hakkında bilgi veren Tozkopran, "Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin ilçe ortalama verimi 450 kilo. Bunun yüzde 70'i eşik verimi olarak ayrılıyor. 450'nin yüzde 70'i 315 kilo. Ürün birim fiyatı da 80 kuruş. Bu şu demek, 315'in altına indiği zaman sigorta yapan herkese o kadar kilo hasar ödenecek. Sigorta yapan herkese ödenecek. Eksperler tek tek tarlaları gezmeden hesabına o kadar fark yatırılacak. Ortalama bunun üzerine çıkarsa bir şey yok. 315'in altına ne kadar inerse o aradaki fark kadar sigorta yapan herkese ödenecek" şeklinde konuştu