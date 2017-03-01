01.03.2017 16:46:43

Budapeşte olimpiyat adaylığından çekildi

Belediye meclisine sunulan 2024 Olimpiyat Oyunları adaylığından geri çekilme teklifi, 22 evet ve 6 hayır oyu ile kabul edildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği adaylığından çekildiği açıklandı.

Budapeşte Belediye Başkanı Istvan Tarlos tarafından belediye meclisine sunulan olimpiyat oyunları adaylığından geri çekilme teklifi, 22 evet ve 6 hayır oyu ile kabul edildi.

Alınan karar ile Budapeşte, Hamburg ve Roma'nın ardından 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği adaylığından çekilen üçüncü kent oldu.

Macaristan hükümeti, oyunların ev sahipliği adaylığını geri çekmeleri yönünde Budapeşte Belediyesi ve Macaristan Olimpiyat Komitesi'ne (MOB) geçen hafta tavsiyede bulunmuştu.

Budapeşte'de olimpiyat düzenlenmemesi amacıyla Momentum Hareketi tarafından geçen ay organize edilen imza kampanyasına halk büyük ilgi göstermiş, referandum için gerekli olan 138 bin imza sayısı fazlasıyla aşılarak 266 bine ulaşmıştı.

Budapeşte'nin resmi olarak adaylıktan çekilmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris ve ABD'nin Los Angeles kenti, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği için yarışacak. Organizasyonun düzenleneceği kent, 15 Eylül 2017'de belli olacak.