02.03.2017 15:09:01

Bucasporlu futbolculardan 'Başkan Kayışlı'yı istemiyoruz' açıklaması

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da paralarını alamadıkları gerekçesiyle toplam 12 gün antrenman boykotu yapan ve geçen hafta Sivas deplasmanı dönüşü İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda saldırıya uğrayan futbolcular, 17 Mart'ta olağanüstü kongreye gidecek Başkan Çetin Kayışlı ve yönetimini istemediklerini, Kayışlı'nın yeniden başkan olması halinde alacakları için kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edeceklerini açıkladı.

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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da paralarını alamadıkları gerekçesiyle toplam 12 gün antrenman boykotu yapan ve geçen hafta Sivas deplasmanı dönüşü İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda saldırıya uğrayan futbolcular, 17 Mart'ta olağanüstü kongreye gidecek Başkan Çetin Kayışlı ve yönetimini istemediklerini, Kayışlı'nın yeniden başkan olması halinde alacakları için kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edeceklerini açıkladı.Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da paralarını alamadıkları gerekçesiyle toplam 12 gün antrenmana çıkmayan ve geçen hafta Sivas deplasmanı dönüşü Adnan Menderes Havaalanı'nda saldırıya uğrayan futbolcular, ortak açıklama yayınladı. Kadroda yer alan 23 oyuncu, yaptıkları ortak açıklamayla yaşadıkları zorlu süreci anlattı.Açıklamanın altında; Onur Yılmaz, Ahmet Tamet, Barış Tenşi, İbrahim Şirin, Ömer Kanberoğlu, Abdullah Balıkuv, Emre Toraman, Murat Akyüz, Zafer Çevik, Erkan Taşkıran, Emre Özkan, Veli Kızılkaya, Onur Alkan, Sancar Yıldırım, Emin Aladağ, Mehmet İncebacak, Hüseyin Koç, Mert Özyiğit, Civar Çetin, Şenol Akın, Hasan Kaşıkara, İlyas Çakmak ve Alpay Aldemir'in imzası bulunurken, futbolcular havaalanı ve sosyal medyada kendilerini tehdit eden kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, bu eylemleri kimlerin organize ettiğini de ortaya çıkaracaklarını ifade etti.Oyuncular, 17 Mart'ta olağanüstü kongreye gidecek Başkan Çetin Kayışlı ve yönetimini istemediklerini, Kayışlı'nın yeniden başkan olması halinde alacakları için kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edeceklerini belirtti. Buca Belediyesi'nin girişimleriyle primlerinin yüzde 40'ını aldıklarını belirten futbolcular, "Kulübün daha zor duruma düşmemesi için 7 aydır peşinat, maaş ve maç başı alacaklarımızı tahsil etmemiş bulunmaktayız. Kongre süresine kadar oyuncular olarak bu takım için elimizden gelen tüm fedakarlığı göstereceğiz. Antrenmanlarımıza devam edip, kulübümüze ve işimize sahip çıkacağız. Ancak kongre sonrası mevcut yönetimin görevini sürdürmesi durumunda futbolcular olarak profesyonel haklarımızı kullanacağımızı beyan etmek isteriz. Son olarak bize bu süreçte destek veren çıkarsız Bucaspor taraftarına teşekkürü bir borç biliriz" ifadelerine yer verdi.