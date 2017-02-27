27.02.2017 17:43:42

Bucasporlu futbolculara havalimanında saldırı

Bucaspor Kulübünün açıklamasından:'Dün deplasmanda yapılan Sivas Belediyespor müsabakası dönüşü takımımıza havalimanında bir saldırı gerçekleştirilmiştir'

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor'da futbolculara, Sivas Belediyespor deplasmanı dönüşünde Adnan Menderes Havalimanı'nda saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bucaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, futbolcuların bir süredir idmanlara çıkmaması ile ilgili bir süreç yaşandığı belirtildi.

Bu sürecin sonunda dün deplasmanda yapılan Sivas Belediyespor müsabakası dönüşü Adnan Menderes Havalimanı'nda takıma yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün deplasmanda yapılan Sivas Belediyespor müsabakası dönüşü takımımıza havalimanında bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırıyla ilgili ne öncesinde ne de saldırı sırasında başkanımızın ve yönetim kurulumuzun hiçbir ilişiği ve bilgisinin olmadığının öncelikli olarak bilinmesini isteriz. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıya karıştığı tespit edilen kulüp personelinin de derhal kulübümüzle ilişiğinin kesildiğini ve bu gelişmelerle ilgili çarşamba günü kulüp binamızda basın açıklaması yapılacağını bildiririz."