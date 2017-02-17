17.02.2017 10:20:47

Buca, 'Pijamalı Adamlar'ı çok sevdi

Buca Belediyesi'nin katkılarıyla sahnelenen 'Pijamalı Adamlar' Kabaresi, Bucalıları kahkahaya boğdu. Ünlü oyuncu Necmi Yapıcı'nın yazıp yönettiği oyunda, Ceyhun Fersoy, Erdem Baş, Cem Aksakal, Murat Ergür, Faruk Sofuoğlu ve Ufuk Yapıcı rol aldı.

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Buca Belediyesi'nin katkılarıyla sahnelenen "Pijamalı Adamlar" Kabaresi, Bucalıları kahkahaya boğdu. Ünlü oyuncu Necmi Yapıcı'nın yazıp yönettiği oyunda, Ceyhun Fersoy, Erdem Baş, Cem Aksakal, Murat Ergür, Faruk Sofuoğlu ve Ufuk Yapıcı rol aldı.İstanbul Meydan Sahnesi'nin hazırladığı 'Pijamalı Adamlar' Kabaresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda seyirciyle buluştu. Buca Belediyesi'nin katkılarıyla sahnelenen ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan oyun Bucalılardan tam not aldı. Hiciv yoluyla verdiği mesajlarla seyirciye sahneden ayna tutan oyun, mizahi bir dille günümüz insanlarının delilik sınırında yaşadığı durumları gözler önüne serdi.Mezun olduğu okulda sahne aldı9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu Necmi Yapıcı'nın yazıp yönettiği oyunda, Seksenler dizisinin oyuncuları Necmi Yapıcı, Ceyhun Fersoy, Erdem Baş, Cem Aksakal, Murat Ergür, Faruk Sofuoğlu ve Ufuk Yapıcı rol aldı. Necmi Yapıcı'nın mezun olduğu okulda sahne alması, geceye ayrı bir anlam kattı. Pijamalarıyla seyircinin karşısına geçen oyuncular, zaman zaman izleyicilerle kurdukları diyaloglarla da kabareyi interaktif bir oyuna dönüştürdü."Yoksa hepimiz delirdik mi?""Kim akıllı kim deli? "Yoksa hepimiz delirdik mi?", "İçerdekiler mi daha deli, dışardakiler mi?" sorularına yanıt arayan Pijamalı Adamlar, hayat koşullarından delirmiş insanların bulunduğu bir akıl hastanesi koğuşunu konu alıyor. İki perdelik müzikli tiyatro oyununda; trafikten, aşktan, ekonomik ve sosyal nedenlerden delirme noktasına gelen insanların yaşadıkları zorluklara mizahi bir dille dikkat çekiliyor.