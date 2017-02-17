18.02.2017 10:37:34

Buca'nın duvarlarına sanatı işlediler

İzmir'in Buca ilçesindeki boş duvar ve trafolar, ilçedeki grafiti sanatçısı gençler tarafından boyanırken, çalışmalar ilçeye görsel güzellik kattı.

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İzmir'in Buca ilçesindeki boş duvar ve trafolar, ilçedeki grafiti sanatçısı gençler tarafından boyanırken, çalışmalar ilçeye görsel güzellik kattı.Buca Belediyesinin desteğiyle harekete geçen gençler, ilçedeki boş duvar ve trafolarda çalışmalar yapmaya başladı. Belediyeden malzeme desteği alan genç ekip, trafo ve istinat duvarlarını rengarenk boyadı. Güven Karahan, Mehmet Yasin Uçar ve Onur Orhankop'tan oluşan grafiti sanatçısı ekip, kısa sürede 26 adet trafo ve duvarı boyadı. Üç genç, uzun uğraşlar sonucunda yapılan resimlerin üzerine çirkin yazılar yazılmamasını da istedi.