07.02.2017 10:43:12

Buca Belediyesi 50 bin nutuk dağıtacak

İzmir'in Buca ilçesinde, Ulu Önder Atatürk'ün tarihe ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk, ünlü televizyon sunucusu İsmail Küçükkaya'nın katılacağı törenle 50 bin kişiye dağıtılacak.

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İzmir'in Buca ilçesinde, Ulu Önder Atatürk'ün tarihe ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk, ünlü televizyon sunucusu İsmail Küçükkaya'nın katılacağı törenle 50 bin kişiye dağıtılacak.Buca Belediyesi, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş tarihinin belgesi niteliğindeki ölümsüz eseri Nutuk'u bastıran belediye, bu eseri törenle 50 bin kişiye dağıtacak. 10 Şubat Cuma günü saat 17.00'de gerçekleşecek törene, ünlü televizyon sunucusu İsmail Küçükkaya da katılacak. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Nutuk'un önemine dikkat çekerek, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, Anadolu insanının tutsaklığının zincirlerini kırarak verdiği bağımsızlık mücadelesini, bu büyük mücadelenin hangi koşullar altında verildiğini anlatan bu önemli eseri hepimizin tekrar tekrar okuması gerektiğine inanıyoruz. Hep söylediğimiz gibi okumak bize iyi gelecek; çünkü okudukça unutmayacağız; ne geçmişimizi ne de geleceğimizi" dedi.