Bu yolda kaza 'geliyorum' diyor

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Sancak Mahallesinde aynı noktada art arda yaşanan kazalar herkesi tedirgin ediyor.Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Sancak Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan tır kazasının ardından aynı yerde dün akşam peş peşe 2 trafik kazası daha yaşanması esnafı tedirgin ediyor. Esnaf aynı yerde son 1 ayda 6-7 trafik kazası yaşandığını belirtirken, can güvenliklerinin bulunmadığını söyledi. Yetkilileri uyarmalarına rağmen hiçbir tedbir alınmadığından yakınan esnaf Selçuk Sezgin, can güvenliklerinin bulunmadığını söyleyerek, "Burada son 1 ayda 6-7 tane kaza oldu. Kazalar sonucunda ölen olmadı ancak yaralananlar oldu. 3-4 gün önce tır kazası geçirdik dün de buzlanmadan dolayı bir araç kaza yaptı. Kazadan 30 dakika önce karayollarını ihbar hattından burası için buzlanma var diye uyardık. Ancak herhangi bir tuzlama çalışması yapılmadı. Sonrasında iki ayrı kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalar sonrası hiçbir yetkili yanımıza gelerek bize geçmiş olsun demedi. Burada can güvenliğimiz yok. En azından köprünün girişine buzlanmadan dolayı ikaz lambası koyulsun. Esnaf olarak can güvenliğimiz yok. Huzursuzuz mutlu değiliz. Yetkililerden gereken önlemleri bir an önce almalarını bekliyoruz. Biraz ileride okul var. Okul dağıldığı zaman bu kazaların yaşanması durumunda oluşabilecek faciayı düşünmek bile istemiyoruz" dedi.Esnaflardan Selçuk Topal da, buzlanmadan dolayı araçların kaymaya başladığını belirterek, "Kar yağıp don olayı olduğu zaman araçlar kaymaya başlıyor. Burada son 1 ayda çok kazalar yaşandı. Dün akşam bir kaza oldu ardından 20 dakika arayla ikinci bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası elektrik direği zarar görerek neredeyse devrilmek üzere. Daha büyük bir kazaların olmasından endişeliyiz. Yetkililerden gereken tedbirleri alarak yolların tuzlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.(Bekir Koca - Ozan Köse / İHA)